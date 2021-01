Farigliano torna ad ammirare la fontana dello Schellino (VIDEO)

Torna alla sua antica bellezza la fontana di Farigliano realizzata dal Gaudì delle Langhe, l'architetto Giovanni Battista Schellino.

Sono infatti giunti al termine gli interventi di riqualificazione e restauro a cura della ditta di Torino "Nelson Restauri".

Progettata nel 1853 e realizzata dal 1855 al 1865, in marmo statuario di Garessio, la fontana si trova nel cuore del paese: in piazza Vittorio Emanuele II.

"Siamo davvero soddisfatti del risultato, perché la fontana era veramente in uno stato di degrado."- commenta il sindaco, Ivano Airaldi - "La Nelson restauri ha lavorato con passione e professionalità e ci ha restituito una delle magnifiche opere dello Schellino che siamo orgogliosi di avere in paese. Un grazie particolare al team che si è occupato dei lavori e soprattutto alla Fondazione CRC che ci ha sostenti con un contributo per la realizzazione dell'intervento".