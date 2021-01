Salvo il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mondovì. Il sindaco: "Mantenuto l'impegno, grazie per il vostro lavoro"

Ottime notizie per Mondovì: il distaccamento dei Vigili del Fuoco resta in città.

Dopo la notizia dello sfratto dai locali di via San Bernardo, si era svolto a fine dicembre un incontro tra l'amministrazione, il Prefetto di Cuneo e il comandante di Vigili del Fuoco di Cuneo per individuare una soluzione. Ieri mattina la delegazione sindacale FNS CISL VIGILI DEL FUOCO Cuneo, composta da Fabrizio Malabocchia e Gianmario Librizzi, è stata ricevuta presso il Palazzo della Regione Piemonte in Piazza Castello a Torino per discutere del Distaccamento di Mondovì che deve lasciare l'attuale sede entro febbraio.

Al tavolo tecnico hanno preso parte il Presidente Regione Piemonte Alberto Cirio, Paolo Bongioanni capo gruppo Fratelli d' Italia, il sindaco di Mondovì Paolo Adriano, Rocco Pulitanò e Luca Robaldo.

"La Fns Cisl Vigili del Fuoco fin da novembre appreso della sentenza di sfratto esecutivo si è messa al lavoro nell' interesse di lavoratori e cittadini la dove uno delle ipotesi era quella di ritirare dal monregalese il presidio fondamentale dei Vigili del Fuoco"- spiegano dal gruppo- "Un primo intervento della segreteria territoriale è stata quella di attivare la segreteria nazionale che ha preso immediati contatti con il Capo del Corpo e la Ministra Lamorgese. In contemporanea si richiedeva urgente incontro con Sindaco e Regione Piemonte per definire oggettivamente la questione a cuore di questo sindacato. Da Novembre ad oggi tante notizie e ipotesi diffuse a mezzo stampa senza atti concreti. Abbiamo rappresentato la necessità di avere riscontri e di conoscere tempistiche concrete per il futuro del presidio territoriale Vigili del Fuoco di Mondovì".

Soddisfatto, il gruppo FNS CISL Vigili del Fuoco, spiega di aver ricevuto dal sindaco, un documento di delibera in cui l'amministrazione si impegna a integrare il canone di locazione per il trasferimento provvisorio nella sede di via Torino, angolo Corso Inghilterra, presso ex officina Garelli. Entro la fine di gennaio il consiglio comunale voterà per l'approvazione a bilancio.

La Regione Piemonte ha ribadito con le autorevoli voci di Cirio e Bongioanni il prezioso lavoro dei Vigili del Fuoco sul territorio e che rimane a completa disposizione per qualsiasi intoppo.

"Ringraziamo tutti gli amministratori regionali e territoriali presenti per la collaborazione espressa, ciascuno nel proprio ambito di competenza, nel proseguo degli atti amministrativi nell'ambito interesse dei lavoratori e della comunità"- concludono dal gruppo FNS CISL Vigili del Fuoco - "Il Sindaco di Mondovì ha ben rappresentato gli iter di competenza dal suo stanziamento alla guida dell'amministrazione monregalese. Mostrando disponibilità totale e soprattutto la volontà di non perdere l'operato prezioso dei pompieri monregalesi".

Mentre si prepara il trasferimento nello stabile in via Torino, dal palazzo comunale il primo cittadino commenta:

"La Giunta Comunale ha mantenuto l'impegno, deliberando la compartecipazione del Comune alle spese per la locazione della Caserma 'transitoria', vale a dire l'edificio che ospiterà il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mondovì in attesa che venga costruita la nuova - e definitiva - sede. Ora sarà il Ministero dell'Interno a stabilire il proprio contributo".

L'affitto della sede temporanea avrà probabilmente durata quinquennale, tempo necessario per la creazione della nuova sede del distaccamento.