Arance di Sicilia Arancebio.it, qualità bio certificata e sconti quantità

Agrumi sani, freschi e di qualità, coltivati con passione e proposti ad un prezzo equo, seguendo un modello di filiera corta: dal produttore al consumatore. È la mission di Arancebio.it, lo store online dell'Azienda Agricola Magnano, produttore di agrumi siciliani IGP e biologici certificati.

Attiva nel settore agrumicolo da 60 anni, l’azienda vende i propri prodotti esclusivamente online, garantendo al cliente qualità, freschezza e genuinità, associate ad un servizio di assistenza sempre pronto a fugare qualsiasi dubbio.

A comporre l’offerta di Arancebio.it sono agrumi, frutti tropicali e ortaggi biologici. Ma anche frutta secca, conserve, marmellate, miele, olio ev e aromi. I trasformati sono realizzati con i prodotti dell’azienda. Inoltre, il catalogo è stato recentemente ampliato con la sezione “Altri frutti”, dove sono presentati, tra gli altri, fichi d'india, melograno, albicocche e meloni.

Scorrendo il catalogo, la sezione dedicata agli agrumi biologici comprende Arance di Sicilia Navel, Arance Tarocco e Moro, Clementine Nova, mandarini, Limoni Femminello Siracusano, Pompelmo Rosa, bergamotto e molto altro ancora. Ma su https://arancebio.it/ si trovano anche carciofi, bietola rossa, melanzane, peperoni, Albicocche Mogador bio, Melone Retato bio, Mango bio Kensington Pride e Avocado Bacon.

A tutto ciò si aggiunge la vasta gamma di conserve. Pesto di basilico alla siciliana bio, sugo pronto di olive e capperi bio, marmellata di mandarini, di limoni, di fichi, di arance bionde. Solo per citarne alcuni.

Arancebio.it qualità certificata e sconti speciali per ordini oltre 9 kg

L’offerta di Arancebio.it è frutto della combinazione della qualità di prodotti certificati e dell’impegno di chi lavora ogni giorno, con passione, per difendere il Made in Italy. L’Azienda Agricola Magnano, realtà prevalentemente a conduzione familiare, vanta le certificazioni degli organismi di controllo Bioagricert e Check-Fruit, dal 2016/17 fa parte del consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia. La produzione non prevede antiparassitari né anticrittogamici.

Ogni anno l’agrumeto di circa 10 ettari fornisce 200.000-300.000 kilogrammi di frutti, venduti esclusivamente tramite il canale digitale e direttamente dal produttore. Una formula che consente l’applicazione di prezzi equi.

Per l’ordine non sono previsti importi minimi e sono applicati speciali sconti per l’acquisto di arance in casse da 16 kg e per altri agrumi in casse da 9 o 10 kg. Ulteriori promozioni sono raccolte nella sezione “In offerta” del portale.

Come acquistare su Arancebio.it? Basta scegliere i prodotti desiderati, metterli nel carrello e procedere al pagamento con uno dei tanti metodi sicuri proposti (carta di credito, PayPal, bonifico bancario, contrassegno, bonifico immediato tramite Satispay). E per qualsiasi dubbio, l’assistenza clienti è disponibile sette giorni su sette, via telefono, e-mail, WhatsApp, form di contatto sul sito e canali social.

La raccolta della frutta avviene nel fine settimana, per essere selezionata e confezionata il giorno della spedizione, senza deposito né conservazione in celle frigorifere. Gli ordini sono spediti lunedì e martedì. La consegna richiede circa 48 ore e non prevede costi per acquisti di almeno 9 kg.

La soddisfazione di migliaia di clienti è testimoniata dalle recensioni certificate. Il punteggio medio delle valutazioni, pari a 9.6/10, è valso al portale il certificato d'oro di approvazione eKomi.