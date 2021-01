Iscriviti al Grandis di Cuneo e diventa un diplomato in servizi per la sanità e l’assistenza sociale

Il diplomato dell’indirizzo dei “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale” possiede specifiche competenze utili a progettare, organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla socializzazione, all’integrazione e alla promozione del benessere bio-psico-sociale. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, coinvolgendo sia l’utente che i servizi territoriali.