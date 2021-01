18^ Fitwalking del Cuore, dal 17 al 24 Gennaio 2021, #lasolidarietànonsiferma

Domenica 17 gennaio si terrà l'evento inaugurale della settimana del Fitwalking del Cuore 2021, per la prima volta in formato virtuale. Due le iniziative principali collegate all'evento e pensate per dare seguito, anche in questi giorni difficili, a una kermesse sportiva e benefica amata e seguita da migliaia di persone. Perché, come dice il motto 2021: la solidarietà non si ferma!

Ricordiamo che il pettorale viene consegnato all’interno di una busta contente alcuni omaggi (un filtro di tisana Valverbe, uno stick di caramelle Sanagola ed un prodotto per l’igiene personale offerto da Ipersoap) ed un opuscolo ricco di buoni sconto molto convenienti da utilizzarsi presso i seguenti punti vendita: Ipersoap, Chiale Expert, Torrefazione Caffè Exclesior (on-line e le punto vendita di Busca), Il Podio Sport, Dog Service ed il Centro Benessere Clorofilla di Verzuolo…un motivo in più per iscriversi.

Appuntamento live domenica 17 gennaio, alle 10, sulla pagina Facebook "Fitwalking del cuore" con il SUPER QUIZ per testare la preparazione degli utenti on-line sui diversi argomenti. Sarà possibile interagire con la diretta, ascoltare i quesiti e rispondere nei commenti: i più bravi e veloci si porteranno a casa gli omaggi offerti da Il Podio Sport e dal Centro Benessere Clorifilla.

Tre le categorie: Fitwalking del Cuore, Monviso&Marchesato, il Musichiere. Saranno posti cinque quesiti per ciascuna. E’ previsto un premio per ogni sezione e un superpremio per chi avrà il più alto tasso di risposte esatte nei tre quiz.

Nella settimana dal 17 al 24 gennaio chiediamo di inviare un messaggio privato alla pagina FB "Fitwalking del Cuore" con una foto mentre si cammina con il pettorale (dell’edizione 2021, ovviamente) e le mani a cuore.

Le immagini saranno pubblicate tutte insieme nell’album “Le Foto del Cuore” a partire dal 25 gennaio sulla stessa pagina FB e segnalate agli autori. Le istantanee che nei 7 giorni successivi avranno raccolto più voti (reazioni) riceveranno un omaggio.

La stessa iniziativa è proposta anche per gli utenti di Instagram, in questo caso è necessario postare la foto o il video riportando nella descrizione l'hashtag #fitwalkingdelcuore2021.

Per tutti i dettagli è possibile consultare i canali dell’evento: sito internet (www.scuolacamminosaluzzo.it), profilo Instagram (@fitwalkingdelcuore) e pagina Facebook (Fitwalking del Cuore).