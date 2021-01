Vaccinazioni al via anche nella casa di riposo San Chiaffredo di Revello

Al via oggi le vaccinazioni per gli ospiti della Fondazione ospedale civile San Chiaffredo di Revello.

Sono stati effettuati sotto la guida e la supervisione del dott. Ghigo (direttore del distretto nord ovest ASLCN1) con la dott. ssa Marino, della dott.ssa Murialdo del SISP, accompagnati e coadiuvati dall'infermiera Elisa Loconte, da Molinari Maria Grazia, assistente sanitaria e da Lorena Eandi, caposala Uff. Igiene.

Per la Fondazione era presente la dott.ssa Loredana Riolfi (direttore sanitario) con il personale infermieristico, Maria Maxemiuc e la sig.ra Erika Martinengo per l’amministrazione ed il coordinamento delle operazioni interne.

In giornata si è inoltre completato lo screening periodico di tutto il personale che è stato sottoposto al tampone rapido. Anche stavolta tutti gli addetti sono risultati negativi.

Un grazie sincero viene espresso dalla oresidente Silvana Sanino all'ASL/Distretto CN1/SISP, per la preziosa collaborazione offerta in questi mesi così difficili e a tutto il personale (infermieri, operatori sanitari, personale alberghiero ed amministrativo) della Fondazione, per l’impegno e la dedizione profusi nell’assicurare agli ospiti il massimo livello di assistenza e cura anche in circostanze di emergenza pandemica. Grazie anche alla Croce Verde di Saluzzo che non ha fatto mancare la propria assistenza anche in questa delicata circostanza inviando a maggiore tutela dei vaccinandi un proprio mezzo.

La campagna vaccinale proseguirà seguendo un calendario concordato con le Autorità Sanitarie competenti al fine di poter soddisfare, nel più breve tempo possibile, le richieste di tutti gli ospiti.