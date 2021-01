Tu Scegli la qualifica da OPERATORE ELETTRICO a DRONERO

Dopo la terza media, per assolvere l'obbligo formativo, scegli la qualifica triennale!



Diventa Elettricista



Corso gratuito, utilizzo di Ipad e non di libri, molte ore in laboratorio con utilizzo di tecnologie innovative.



Lavoro assicurato: come installatore e manutentore di impianti elettrici e domotici in ambito civile piuttosto che come cablatori e manutentori in ambito industriale.



L’area elettrica offre inoltre concrete opportunità di lavoro alle ragazze anche nei settori della vendita e front-office con il cliente, della progettazione e del montaggio.



Al termine del percorso di qualifica gli allievi possono proseguire gli studi frequentando il IV Anno di diploma di formazione professionale per Tecnico per la programmazione e gestione di impianti di produzione (erogato in Duale con 550 ore di alternanza in azienda). Dopo il IV Anno ed un eventuale V anno presso un Istituto di Istruzione Superiore di Stato, vi è infine l'opportunità di accedere alla Specializzazione per Progettista Meccatronico che vanta attualmente un tasso di occupazione del 100%.



Il corso è erogato con il sistema duale che, nel primo anno, prevede l'esperimento dell'Impresa simulata, attraverso un contesto lavorativo animato dagli allievi della durata di 400 ore a cui fa seguito nel secondo e nel terzo anno un periodo di tirocinio presso aziende del settore. Nei nostri percorsi è inoltre prevista la presenza di un Tutor, che segue, aiuta e motiva i nostri ragazzi, portando avanti un dialogo continuo con le famiglie.



AFP, con il servizio al lavoro, ti cerca opportunità lavorative in aziende del territorio.



Prenota la tua visita al numero 0171-918027



Oppure scrivi a



Laura Demaria laura.demaria@afpdronero.it



www.afpdronero.it



Clicca per approfondire la qualifica triennale di operatore elettrico dell’AFP di Dronero.



AFP Centro di Dronero: visita la scuola prenotando al 0171-918027

Per maggiori informazioni visita il sito www.afpdronero.it