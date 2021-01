Volley A2/F: “La bella addormentata si sveglia e da tre baci alle Azzurrine!” La Lpm Bam Mondovì supera il Club Italia Crai 3-1 e accede matematicamente alla Pool Promozione

Obiettivo raggiunto! La Lpm Bam Mondovì supera il Club Italia Crai per 3-1 e accede matematicamente alla Pool Promozione con quattro turni d’anticipo. Superare le “Azzurrine”, però, non è stata una passeggiata. La formazione ospite ha avuto un buon approccio al match, finendo per meritate la conquista del primo set. Di contro la partenza delle Pumine è stata piuttosto fiacca, ma l’aver perso il primo set ha finito per svegliare Tanase e compagne, che nei successivi set hanno giocato un’ottima pallavolo.

Lpm dai due volti, dunque, che brinda per l’accesso alla Pool Promozione. Puma che consolida il secondo posto in classifica e va a +6 dal Pinerolo. Nella Lpm buona prestazione da parte di tutta la squadra. Tra le migliori in campo le centrali Alessia Mazzon (15) e Beatrice Molinaro (15). Nelle Azzurrine, invece, ottime performance per Gardini (11), Nervini (10) e Nwakalor (12).

PRIMO SET: L’errore in attacco della Gardini consegna alla Lpm il primo punto della serata. Le “Azzurrine” partono con grinta e determinazione e vanno a condurre 1-4. Delmati non è soddisfatto e cerca di porre subito rimedio chiamando il time-out. Il Puma si rimette subito in sesto e sfruttando l’ottimo servizio di Leah Hardeman va a condurre 6-5. Il primo ace dell’incontro lo realizza Veronica Taborelli. Sul punteggio di 11-8 è coach Bellano a chiamare il time-out. Si torna in campo e il Club Italia recupera tre lunghezze e ritrova la parità sul 12-12. Lpm a tratti imprecisa e punteggio che resta in equilibrio sul 16-16. Break delle Azzurrine, che grazie dell’ottima difesa a muro vanno a condurre 21-23. Time-out chiesto da Delmati. Le ospiti conquistano due set-point sul 22-24, ma le Pumine riescono ad annullarli entrambi. Coach Bellano chiama il time-out. Al quarto tentativo il Club Italia raggiunge il risultato sperato, chiudendo il set sul 25-27.

SECONDO SET: Buona la ripartenza delle Pumine, che dopo l’ace di Leah Hardeman si portano sul 2-0. Alice Tanase inizia ad essere più incisiva in attacco e i risultati si vedono. Puma avanti 8-4. Anche la difesa a muro delle monregalesi sembra più solida di quella vista nel primo set. Sul punteggio di 11-5 arriva il time-out di coach Bellano. Nuova fase di appannamento delle padrone di casa, che si fanno risucchiare tre punti. La Lpm riprende a spingere e si porta sul 19-14. Ace di Francesca Scola e sul 21-15 coach Bellano ferma il gioco chiamando il time-out. In campo si vede un’altra Lpm e così arrivano 8 set-point per le pumine. Al terzo tentativo arriva il primo tempo vincente di Alessia Mazzon, che fissa il punteggio sul 25-18.

TERZO SET: Subito Pumine avanti 2-0. Le padrone di casa non si fermano e sul 5-1 arriva il time-out di coach Bellano. Le ragazze di Delmati sembrano essersi scrollate di dosso le tensioni e le paure viste nel primo set. Sul 11-4 ancora time-out chiesto da Bellano. Si torna in campo e Francesca Scola piazza il secondo ace personale. Ottima difesa delle Pumine, che aumentano il vantaggio sul 19-10. Ace per la Giuliani. Le ospiti recuperano tre lunghezze e coach Delmati chiama il time-out sul 19-13. Arrivano 8 set-point a disposizione delle Pumine, ma Beatrice Molinaro chiude subito i conti per il 25-16.

QUARTO SET: Si riprende con il mani-out di Veronica Taborelli, seguito dall’ace di Leah Hardeman. Pronta reazione del Club Italia, che capovolge il risultato e va a condurre sul 3-2. L’ace di Beatrice Molinaro consente al Puma di andare sul 9-6. Time-out di coach Bellano sul punteggio di 10-6. La Lpm sembra inarrestabile e sul 14-6, coach Bellano si gioca il secondo time-out. Ace per il Club Italia e sul 17-12 coach Delmati opta per il time-out. Anche grazie all’imprecisione in attacco delle Azzurrine, la Lpm si avvicina alla conquista del match sul 23-16. Le Pumine sprecano due match-point, ma al terzo tentativo è Alessia Mazzon a chiudere la contesa sul 25-21.

LPM BAM MONDOVI’: Taborelli, Scola, Midriano, Bonifacio, Mazzon, De Nardi, Hardeman, Bordignon, Molinaro, Tanase, Mandrile, Serafini. Allenatore: Davide Delmati; 2° All. Claudio Basso

CLUB ITALIA CRAI: Graziani, Bassi, Gennar, Monza, Gardini, Armini, Giuliani, Marconato, Frosini, Nervini, Trampus, Barbero, Pelloia, Ituma, Nwakalor. Allenatore: Massimo Bellano; 2° All. Michele Fanni

ARBITRI: 1° Angelo Santoro (Varese); 2° David Kronaj (Varese)