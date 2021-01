Il bicchiere d’acqua si beve prima o dopo il caffè?

Acqua prima o dopo il caffè? Questo è l’interrogativo al quale oggi vogliamo dare una risposta definitiva.



Un’usanza comune vuole che nella maggior parte dei bar, la tazzulella ‘e caffè (come direbbe Pino Daniele) vada accompagnata ad un bicchierino d’acqua. Ebbene, per il sommelier braidese Renato Boglione, la risposta giusta è la prima: “Il bicchiere d’acqua si dovrebbe bere prima del caffè per apprezzarne al massimo l’aroma, in modo da cancellare da lingua e palato residui che potrebbero alterarne il sapore”.



La verità è che non è neppure così assurdo bere acqua subito dopo. In questo caso, come in molte altre situazioni della vita, ognuno può scegliere ciò che preferisce.



Però, se si è appena bevuto un buon caffè che motivo ci sarebbe per eliminarne il gusto dal palato? Le migliori esperienze sono quelle che lasciano tracce piacevoli e sparse tra i nostri preziosi sensi.