Volley femminile A1: Monza-Cuneo apre il programma odierno dei recuperi

Mercoledì di recuperi in A1 femminile: in programma tre partite non disputate nelle scorse settimane in seguito al riscontro di alcune positività al Covid-19 in seno ai gruppi squadra.

Apre i giochi la difficile sfida che attende la Bosca S.Bernardo Cuneo sul campo della Saugella Monza reduce da ben otto vittorie di fila. L'incontro è valido per la 15^giornata. Fischio d'inizio alle 17 all'Arena di Monza.

Alle 17,30 si gioca Savino Del Bene Scandicci – Imoco Volley Conegliano (16^giornata); alle 18 Unet E-Work Busto Arsizio – Reale Mutua Fenera Chieri (10^giornata).

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 48 (16-0); Igor Gorgonzola Novara 43 (15-2); Saugella Monza 30 (11-3); Savino Del Bene Scandicci 27 (9-3); Reale Mutua Fenera Chieri 23 (7-6); Bosca S.Bernardo Cuneo 19 (8-8); Delta Despar Trentino 18 (6-7); Il Bisonte Firenze 17 (6-10); Unet E-Work Busto Arsizio 16 (5-8); Vbc èpiù Casalmaggiore 14 (5-10); Zanetti Bergamo 11 (3-13); Banca Valsabbina Millenium Brescia 10 (1-15); Bartoccini Fortinfissi Perugia 9 (3-10).

* tra parentesi le partite vinte-perse