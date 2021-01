Motori: Cristian Fassi ottiene il titolo nella categoria 600cc della International Bridgestone Handyrace

Spesso il Piemonte non viene connotato come una “terra di motori”, come potrebbe essere l’Emilia Romagna, ma negli ultimi anni questa tendenza sta cambiando.

Dopo Francesco Bagnaia e Celestino Vietti - il primo campione del mondo Moto2 e pilota MotoGP Team Ducati mentre il secondo neo promosso alla Moto2 con lo Sky Racing Team VR46 - ora la nostra regione può vantare un nuovo campione: Cristian Fassi.



Il giovane pilota, classe 1990 residente a Sant’Albano, ha conquistato il titolo di campione all’International Bridgestone Handyrace: il campionato motociclistico per diversamente abili. È una categoria internazionale in cui si corre su circuiti principalmente italiani e francesi e con piloti provenienti da tutto il mondo.



“È stata una stagione impegnativa - racconta Cristian - ma nonostante questo abbiamo raccolto i frutti, dopo due anni è stata la ciliegina sulla torta”. Il giovane di Sant’Albano corre per il Team Motorclub “L’Airone” di Narzole.



Una Yamaha R6 modificata ha accompagnato il pilota cuneese alla vittoria. Modificata sì, perché le gambe di Cristian, dopo quell’incidente sulla Val Roia nel 2011, hanno smesso di funzionare. Così ora il cambio è sul semimanubrio sinistro, il freno posteriore sul semimanubrio destro e le pedane sono allargate.



Alla domanda del perché proprio il numero 23 sulla sua moto il cuneese risponde: ”Mi piace pensare che il 23 è la metà del 46 di Valentino Rossi e, visto che io funziono a metà, raggiungessi anche solo la metà dei successi ne sarei davvero contento”.



Il prossimo anno continuerà in questa categoria con l’augurio e l’intenzione di riconfermarsi campione ma Cristian non nasconde la sua volontà, magari un giorno, budget permettendo, di passare alla categoria 1000cc.