Covid-19, Arcuri dice “sì” all’Ordine dei medici della Granda per il vaccino ai dentisti

La vaccinazione contro il Coronavirus verrà fatta anche sui medici dentisti e sulla équipe che lavora nello studio dentistico.

Un risultato importante per la categoria, ottenuto anche grazie all’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Cuneo che, in una video conferenza con il commissario per l’emergenza sanitaria Domenico Arcuri, ha sostenuto la necessità di vaccinare anche i medici dentisti, presentando un piano per procedere in maniera celere e sicura, piano che la Regione Piemonte ha accettato ed accolto.

“È importante vaccinare anche i liberi professionisti del mondo della sanità - precisa il vice presidente dell’Ordine dei medici, il dottor Claudio Blengini -. È necessaria una copertura al virus per chi è a contatto con i pazienti e quindi è a rischio di contagio ma può anche, a sua volta, contagiare. È un risultato importante, che il commissario Arcuri si è impegnato a portare avanti al piu presto e che noi in Granda abbiamo sostenuto grazie alla collaborazione tra le categorie mediche”.

Nell’attesa che il vaccino venga somministrato a sanitari e categorie a rischio - come gli anziani nelle Rsa - i medici di famiglia si stanno organizzando per vaccinare i loro mutuati. “Abbiamo già stilato alcune linee guida - prosegue Blengini -, ma è ancora presto per parlarne. Prima dobbiamo stabilire un piano concreto, adatto alle esigenze di medici e pazienti. Parlarne adesso potrebbe far nascere ulteriori dubbi o creare notizie non verificate che non farebbero che alimentare l’incertezza. E purtroppo ce n’é già molta”.

Informazioni non vere, distorte o poco chiare sono molto nocive in un momento storico delicato come questo. “I medici di famiglia sono consapevoli dell’importanza di una informazione corretta e puntuale - conclude il vice presidente dell’Ordine dei Medici Claudio Blengini -, per questo stiamo studiando una campagna informativa per i nostri pazienti per chiarire ogni possibile dubbio, nella consapevolezza che il medico di famiglia è preparato e disponibile ad aiutare a dissipare dubbi e risolvere problematiche, attraverso una informazione che si basa su dati e considerazioni scientifiche”.