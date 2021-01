Elisa Alocco è la nuova presidente dell’Oratorio di Cavallermaggiore

In foto Elisa Alocco e Gianni Longo

Cambio di presidenza all’Oratorio di Cavallermaggiore. Dopo quattro anni, Gianni Longo lascia la carica per consegnarla a Elisa Alocco. 23 anni, studentessa in ingegneria gestionale, frequenta l’oratorio da quando era piccola ed è stata impegnata nelle attività come animatrice da quando frequentava la superiori.

“Da cinque anni si è formato un bel gruppo di animatori che segue i ragazzi delle superiori, il che ha comportato da parte nostra una responsabilità maggiore- spiega Elisa -. Oggi siamo un gruppo di 24 giovani che voglio riprendersi dal periodo del covid. Il lockdown e l’emergenza sanitaria hanno penalizzato molto il mondo del volontariato e noi vogliamo proprio tornare a essere attivi per fare rete tra associazioni a Cavallermaggiore”.

I giovani oggi si stanno preparando molto per consolidare il gruppo e ripartire appena si potrà con le attività.

“L’oratorio di Cavallermaggiore è da sempre uno dei luoghi educativi importanti della nostra comunità -commenta il sindaco Davide Sannazzaro -. Un sentito ringraziamento va al presidente uscente Longo per il servizio dato in questi anni e aver dato l'opportunità ha un gruppo di animatori giovani di fare esperienza e formarsi. A Elisa Olocco - aggiunge - e il suo direttivo gli auguri di buon lavoro con la consapevolezza che i loro talenti messi a disposizione della nostra città sono una splendida occasione di crescita e che nel costruire futuro non saranno soli, ma potranno contare su tutti noi”.