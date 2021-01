Garessio, firmata l'ordinanza per la demolizione del ponte sulla provinciale 582

Il ponte di Garessio sulla strada provinciale 582 che porta allo stabilimento dell'Huvepharma ha i giorni contati, con la prima ordinanza del 2021, il sindaco, Ferruccio Fazio, ha disposto infatti la demolizione del ponte (noto come "Lepetit", ndr).

In seguito agli eventi alluvionali dello scorso 2-3 ottobre, l'acqua del Tanaro, in questo tratto del paese, aveva travolto lo stabilimento dell'Huvepharma, causando più di 15 milioni di danni.

Per garantire la sicurezza dello stabilimento e dei cittadini l'Amministrazione, negli scorsi mesi, ha commissionato uno studio idraulico che ha individuato come migliore soluzione la demolizione del ponte: la costruzione di una quarta arcata, ipotesi presa inizialmente in considerazione, non si sarebbe rivelato un intervento risolutivo.

L'amministrazione, a fine dicembre, ha poi incontrato in via telematica i vertici e i tecnici della Regione Piemonte, della Provincia e di ANAS, per valutare la demolizione dell'infrastruttura e la sua ricostruzione a campata unica.

Nel frattempo è stato disposto lo spostamento della condotta principale del gas e delle linee ancorate al ponte, in particolare quelle elettriche, telefoniche e dell'acquedotto.