Icardi: “Per la seconda fase vaccinale arriveranno in supporto un migliaio tra medici e infermieri”

Intervenendo in Quarta Commissione per rispondere all’informativa delle minoranze sulla prima fase della vaccinazione, l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi ha affermato che “ogni settimana arrivano in Piemonte 40 mila vaccini che vengono somministrati nei 28 punti di erogazione. Si stima che il personale che dovrà essere vaccinato nella prima fase (medici, anziani Rsa, personale medico) in Piemonte sia potenzialmente di 195.441 persone”.