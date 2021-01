Il sindaco: “No risarcimento, no rifiuti a Villafalletto”

La questione rifiuti a Villafalletto rischia di “esplodere”. Il Comune non ha più diritto allo sconto dell’80% applicato nel 2019 e dai 18mila e 200 euro di quell’anno passa a doverne pagare 70mila per il servizio, con l’eventualità di un peso diretto sulle tasche dei cittadini, nella bolletta rifiuti. Il sindaco Giuseppe Sarcinelli chiede un’intesa con lo Csea, perché all’appello mancano altri 90mila euro che provenivano dai rimborsi per la discarica e per l’impianto di stoccaggio dei rifiuti non differenziabili, gestito da A2A: “Se non arrivano risarcimenti, non vogliamo rifiuti a Villafalletto”.

Nel 2019 il suo Comune ha ricevuto per il conferimento dei rifiuti in discarica 85 mila euro (17 mila tonnellate x 5 euro), mentre per il conferimento in impianto 57 mila euro (23 mila tonnellate x 2,50 euro). Cui si aggiungeva il contributo regionale di 6.100 euro. Mentre per il 2020, vedrà arrivare all’incirca 55 mila euro dalla discarica.

Con il nuovo appalto lanciato dallo Csea, il Consorzio dei rifiuti, il primo gennaio 2020 Villafalletto non ha più diritto al contributo per l’impianto, anche se il sindaco sostiene, che in base all’accordo precedente, vanno riconosciuti ancora i fondi del 2020.

Mentre per la discarica si è creato un paradosso: la raccolta differenziata è più alta, i rifiuti non riciclabili sono meno, e il contributo, per i Comuni che ospitano questi impianti, minore. Inoltre pesa anche la revisione del sistema di rimborso, stabilito nel 2018 dalla Regione ed entrato in vigore da poco.

La proposta di Sarcinelli per sistemare la questione è questa: “Siccome i componenti del Consorzio sono 165 mila abitanti, proporremo di pagare una quota che riguardi il singolo abitante del consorzio e non relativa al trattamento rifiuti”.

Lo Csea da parte sua ha confermato le difficoltà cui va incontro il piccolo Comune che, insieme a Vottignasco, è l’unico dei 54 enti locali del Consorzio ad avere una discarica sul proprio territorio: “Se si continua su questa linea a livello regionale chi accetterà più di avere una discarica nel proprio Comune? – spiega Fulvio Rubiolo presidente Csea –. L’ipotesi “rifiuti zero” è ancora lontana, oggi anche i più virtuosi arrivano al 90% dei rifiuti riciclati, ma resta sempre quel 10% per cui occorre avere una discarica”.

Da qui la richiesta di approvare nei Comuni del Consorzio l’ordine del giorno per chiedere alla Regione di aumentare il contributo. “Ospitare una discarica ha un disagio ambientale non indifferente - continua Rubiolo - è giusto che venga riconosciuta una quota quando la si ha sul proprio territorio. La quota regionale per il 2020 è diventata molto bassa rispetto a quando se ne occupava il Consorzio. Oggi con la Regione si è aperto uno spiraglio, ovvero che siano i Comuni del Consorzio, tramite la firma di una convenzione, a riconoscere una somma per i Comuni sede di impianto”.

Di questa possibilità se ne riparlerà nella prossima convocazione dei sindaci dello Csea “Ma ad oggi ancora non sappiamo se sarà realizzata” conclude Rubiolo.