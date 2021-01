La Langa dei grandi vini piange il barolista Olivio Cavallotto

Lutto nella Langa del vino per la scomparsa del barolista Olivio Cavallotto.

Novant’anni, rappresentante di una famiglia di produttori che coi figli Laura, Giuseppe e Alfio è ormai giunta alla sua quarta generazione, Cavallotto si è spento nella notte all'ospedale di Verduno, dove era ricoverato da alcuni giorni a causa del Covid, impegnato in una battaglia che ora lo annovera tra le quasi mille vittime della malattia nella nostra provincia.



Lascia alle spalle una storia personale che, insieme al fratello Gildo, sin dall'immediato secondo Dopoguerra lo vide tra i primi coltivatori della zona a vinificare direttamente le proprie uve.

"Nel 1948 nostro padre Olivio mise la prima etichetta Barolo Cavallotto su una bottiglia", ricordano i figli, che da tempo ne hanno raccolto il testimone nella conduzione della Tenuta Bricco Boschis, affacciata sui vigneti di uno dei più rinomati "cru" del Barolo.



"Con Olivio – lo ricorda Matteo Ascheri, attuale presidente del Consorzio Barolo Barbaresco, di cui Cavallotto fu tra i fondatori – se ne va un altro esimio rappresentante di una generazione di produttori che ci troveremo presto a rimpiangere. Una persona e una famiglia da sempre abituati a lavorare nella continua ricerca di una produzione di eccellenza, ma che a questa prerogativa coniugava per sua natura una grande serietà e signorilità, quell’abitudine tutta piemontese a lasciare che siano i fatti a parlare per noi. Riservato e attento al suo lavoro, non ricercava continuamente la scena come oggi molti sono abituati a fare, ma lasciava che a descriverne le grandi capacità fossero i suoi vini, espressione di un’importante tradizione familiare".