Per 87 imprese alluvionate del cuneese 300.000 euro di ristoro da Confcommercio e Fondazione Orlando

“ Siamo all’inizio di un altro anno che continua a prospettarsi complesso ma, davvero, per le imprese associate #Confcommercioc’è ”: si conclude così l’intervento di Luca Chiapella , presidente di Confcommercio Cuneo - che nel primo pomeriggio di oggi (giovedì 14 gennaio) ha presentato una nuova iniziativa di ristoro a sostegno delle aziende colpite, nello scorso ottobre, dal passaggio della “tempesta Alex” - , con un buon auspicio per il 2021 appena iniziato.

Presenti alla conferenza oltre a Chiapella anche Marisa Tiberio, presidente nazionale della Fondazione Giuseppe Orlando, altro partner importante in questa nuova iniziativa; il presidente nazionale di Confcommercio imprese per l’Italia Carlo Sangalli ha mandato per l’occasione un contributo registrato.