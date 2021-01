Young Talks: prosegue il progetto dedicato ai giovani braidesi

Dalla primavera 2020 è attivo in città il progetto digitale “Young Talks”, rivolto in particolar modo ai ragazzi e alle ragazze braidesi e promosso dall’ufficio Politiche giovanili del Comune di Bra, in collaborazione con la Consulta Giovani e la cooperativa sociale Lunetica Onlus.



Tramite l’apertura dell’omonima pagina Instagram, un gruppo di giovani del territorio ha dato vita a uno spazio di condivisione e scoperta, attraverso post, storie e interviste, che hanno avuto come protagonisti diversi temi d’interesse giovanile, quali musica, film, serie tv, attualità, arte, sport e molto altro. “La pagina è nata in un periodo molto complicato per il nostro Paese, a causa dell’emergenza sanitaria e delle normative attuate per contenere l’espansione del contagio – spiegano i referenti del progetto -. I giovani sembrano essere tra le categorie più colpite dalla pandemia, perché hanno avuto un impatto molto forte sul loro stile di vita, andando ad impattare in maniera decisa sulle realtà che, più di altre, sono al centro della vita dei ragazzi: la scuola, le strutture sportive e gli spazi del tempo libero. Young Talks ha permesso a molti giovani di restare connessi, di portare il loro contributo e confrontarsi con i loro coetanei su uno dei social network più utilizzati dai ragazzi”.



Nel mese di dicembre il lavoro si è concentrato principalmente sul periodo natalizio, partendo dalla musica, il linguaggio universale che lega molte tradizioni in questo periodo dell’anno. I ragazzi hanno chiesto a due esperti, il critico musicale bolognese Pierfrancesco Pacoda e al musicteller torinese Federico Sacchi, “come nasce una hit natalizia?”.



Per sapere la risposta basta seguire la pagina Instagram @youngtalks_, dove è possibile trovare anche il link al canale YouTube del progetto e alla pagina Facebook dell’Ufficio Politiche giovanili di Bra (@politichegiovanilibra).



Per ulteriori informazioni o per collaborare con il team di “Young Talks” è possibile inviare una mail all’indirizzo: talktoyoungtalks@gmail.com o incontrare i giovani referenti, previo appuntamento al numero 340 1077890) il martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, presso l’Ufficio Politiche giovanili di Corso Cottolengo.