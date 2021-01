Calcio - Il rieletto presidente LND Piemonte VdA Christian Mossino: "Grazie per la fiducia, servirà la collaborazione di tutti"

Il rieletto presidente del Comitato Regionale LND Piemonte Valle d'Aosta Christian Mossino ha indirizzato un messaggio ai rappresentanti delle società per ribadire i ringraziamenti post elezioni e richiedere la collaborazione di tutti, nei prossimi anni, "per il bene del nostro movimento calcistico".

Mossino ha anche ribadito, attraverso la nota ufficiale, l'intenzione di organizzare incontri online per dare voce alle specifiche realtà del territorio.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MOSSINO

Ad elezioni concluse desidero esprimere a tutti i Presidenti e Dirigenti delle Società piemontesi e valdostane il mio personale ringraziamento e quello della squadra che mi affiancherà in questo quadriennio, per l’appoggio e la fiducia concessa e rinnovata.

Questi mesi di campagna elettorale ci hanno arricchito e permesso di verificare quali siano, in ordine di priorità, i prossimi step procedurali da portare avanti in base ai desiderata dei rappresentanti dei Sodalizi affiliati.

L’intenzione è quella di consentire e garantire, a tutti i livelli, la massima condivisione degli obiettivi, costruendo insieme un percorso che porti benefici a tutto il sistema calcistico piemontese e valdostano.

Come affermato in occasione dell’assemblea elettiva, nelle prossime settimane procederemo ad organizzare e calendarizzare incontri online zonali, grazie al supporto di tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, per dare voce a tutte le Società del territorio, presentando il piano programmatico di intervento in modo da poterlo integrare e/o modificare in base ai suggerimenti e le problematiche riscontrate dai Gruppi Associativi del territorio.

Sarà un periodo difficile che richiederà quindi la collaborazione di tutti, ma come abbiamo fatto squadra in questi mesi, dobbiamo continuare a farlo per il bene del nostro movimento calcistico.

Siamo la vostra voce, tracciamo insieme le basi per questo percorso di ripresa.