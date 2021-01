Come scegliere un buon alimentatore

Quando serve un alimentatore e quale scegliere

Un alimentatore elettrico è un dispositivo utile per fornire energia a un'altra apparecchiatura; ma perché acquistare una macchina di questo tipo se è già disponibile una fornitura di rete? Il motivo è molto semplice, in quanto ogni alimentatore è dedicato a un tipo di apparecchiatura specifica e fornisce a essa una corrente i cui valori di tensione sono adeguati al suo corretto funzionamento. A tal proposito esiste una vasta gamma di alimentatori da 12 volt e in ogni caso è fondamentale rispettare alcune regole per evitare di "bruciare" l'apparecchiatura o non consentire a essa di raggiungere la sua potenza massima.

Le principali regole per scegliere un alimentatore

Ogni alimentatore presenta dei dati di targa che possono essere visionati dall'utente: il valore della tensione espressa in volt è il più importante, in quanto la connessione di un dispositivo da 5 Volt a un alimentatore che eroga 50 V comporta la "bruciatura" del primo, spesso in maniera irrecuperabile. Un altro dato da prendere con la dovuta considerazione è la potenza erogata dall'alimentatore, che deve essere sufficiente per soddisfare l'assorbimento di corrente dell'apparecchiatura collegata; in caso contrario, quest'ultima potrebbe funzionare male, oppure potrebbe non riuscire a lavorare alle sue massima potenzialità. A tal proposito, un alimentatore dovrebbe fornire sempre una potenza maggiore rispetto a quella richiesta, in quanto così facendo funzionerebbe bene e con un buon margine, scalderebbe poco ed esporrebbe meno l'utente dai rischi correlati.

I vari tipi di alimentatore

Vediamo ora quali sono i vari tipi di alimentatore e quali sono le principali destinazioni d'uso: - alimentatore lineare: viene utilizzato per abbassare la tensione da un livello standard che può essere quello tipico di casa e pari a 220 V a un valore stabilito in base alle necessità. Il funzionamento di un alimentatore lineare si basa sullo sfruttamento di alcuni semiconduttori che provocano la caduta di tensione fino al livello desiderato, per poi stabilizzarla mediante un raddrizzatore. Spesso gli alimentatori lineari consistono in piccole schede elettroniche inserite per esempio all'interno di un pc o di un amplificatore audio. Questi dispositivi disperdono molto calore e hanno un basso rendimento, a volte nell'ordine del 25%; - alimentatore a taglio: in queso caso un transistor si occupa di creare degli impulsi attraverso sequenze rapide di apertura e chiusura. Tali impulsi possono essere sfruttati per regolare la tensione in uscita in base all'intervallo temporale che intercorre fra loro; più il periodo è lungo, maggiore è il voltaggio. Gli alimentatori a taglio non sono più di uso comune, se non in diversi settori di cui è un esempio il modellismo: sono caratterizzati da un alto rendimento e una bassa dispersione termica, ma producono molte interferenze elettromagnetiche; - alimentatore da laboratorio: sono comunemente conosciuti come alimentatori da banco e sono utili per eseguire sperimentazioni e provare qualsiasi circuitazione elettronica. Gli alimentatori da laboratorio permettono di uscire con vari livelli di tensione a seconda del modello e del dispositivo in esame, di stabilzzarla, nonché di regolare l'intensità di corrente del flusso di energia erogato. Questi alimentatori sono più complessi, sfruttano circuiti di protezione dal corto circuito e montano componenti di qualità. l'ideale per eseguire test attendibili di molte apparecchiature; - alimentatore da quadro: si tratta di componenti a bassa tensione che vengono impiegati all'interno dei quadri elettrici civili e industriali. Lo scopo di un'alimentatore da quadro è consentire il funzionamento di apparecchiature elettroniche che si occupano di funzioni ausiliarie, come l'accensione automatica delle luci all'interno di un capannone industriale o l'azionamento delle tapparelle in un'abitazione asservita dalle recenti tecnologie di domotica.