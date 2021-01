Siccardi Sport: da 55 anni un punto di riferimento ad Artesina per gli amanti dello sci e della montagna

Un traguardo “storico”. Siccardi Sport festeggia nel 2021 ben 55 anni di attività. Un punto di riferimento ad Artesina e nel monregalese per tutti gli amanti dello sci e della montagna.

Siccardi ha i brand più prestigiosi, da sempre, per garantire la migliore qualità in assoluto. Sci, snowboard, freeride, alpinismo, scarponi, ciaspole, racchette da neve, bob, slitte, sdraio e molto altro …

Due generazioni di esperti e appassionati della montagna. Specialisti nel settore invernale che garantiscono assistenza a 360 gradi per acquisto e noleggio di qualsiasi attrezzatura.

“Siamo un’azienda a conduzione familiare, nata nel 1966 in altre sedi per collocarsi a metà degli anni ’70 nell’originaria Valle Maudagna”, racconta Vincenzo Siccardi, storico fondatore. “Oggi siamo ad Artesina, a 1500 metri di quota, nel comune di Frabosa Sottana. L’ottima posizione, il grande parcheggio, la facilità di accesso all’area sciabile (circa 50 mt sci ai piedi), rendono il nostro esercizio apprezzato da tutti gli sciatori che trovano all’interno un’ampia scelta dei migliori marchi”.

Dal noleggio giornaliero e pluri-giornaliero al noleggio stagionale per adulti e bambini, vero punto di forza. Siccardi Sport è anche laboratorio con macchinari di ultima generazione per la preparazione di sci e snowboard, boot fitting personalizzato e riparazioni particolari (tasselli, raddrizzature e altro ancora).

“Abbiamo abbigliamento tecnico/sportivo per tutte le tasche. Il nostro negozio essendo a carattere familiare cerca di andare incontro a tutte le esigenze e richieste ed il cliente in linea di massima trova quasi sempre quello che cerca”.

Una esperienza di 55 anni e una passione infinita. “Seguiamo i nostri clienti, li consigliamo. Abbiamo personale altamente qualificato, tra cui maestri di sci. Sia per l’acquisto che per il noleggio, sappiamo consigliare il prodotto giusto per le varie esigenze”.

La scelta di materiali è ampia a tutti i livelli: bambini, principianti, sciatori intermedi ed agonisti. Dall’abbigliamento allo sci alpino, passando per freeride, sci alpinismo e snowboard. I migliori marchi sono di casa presso Siccardi Sport, eccone una selezione: Fischer, Movement, Atomic, Rh+, Shred, Icepeak, Marker, Elan, Volkl, Scott, Garmont, Spyder, Vuarnet, Dainese, Lange, Diamir, Ast, Invicta, Salomon, Blizzard, Tecnica, Goldwin, Hey, Level 1, Nordica, Ski Trab, Dalbello, Atk, Dkb, Hestra, K2, Dynafit, Scarpa, Phenix, Descente, Reusch, Leki, Eisbar, Rossignol, Dynastar.