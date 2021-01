Orientarsi verso le scelte più adatte: in dialogo con il Bianchi-Virginio di Cuneo

È, parimenti, il fine che muove, ogni anno, studenti e docenti a prestare particolare cura nell’organizzazione degli incontri di orientamento, tentando di ricoprire il ruolo di guide nei confronti dei ragazzi che, giunti al loro ultimo anno di scuola media, sono chiamati, forse per la prima volta, ad un confronto più tangibile con il proprio futuro.

È il fine di Boccadoro, adolescente innamorato della vita, dei sentimenti e dell’arte nel romanzo di Hermann Hesse; è il fine costante di qualunque individuo in ogni momento del suo percorso di vita e, in particolar modo, di quanti si trovino ad affrontare uno di quei momenti connotati dalla delicatezza che scelte, passaggi e cambiamenti recano con sé.

Consapevole dell’importanza di tale attività, dopo un cospicuo ciclo di appuntamenti già svoltisi nei mesi di novembre e dicembre, l’ Istituto di Istruzione Superiore Bianchi-Virginio di Cuneo dedicherà alcune altre giornate agli alunni protagonisti della scelta in questo nuovo anno, dando loro la possibilità di instaurare un dialogo diretto con chi più grande e consapevole della concreta realtà scolastica.

Al pomeriggio dello stesso giorno, inoltre, sarà possibile recarsi in presenza per visitare le strutture del Liceo Musicale. Chi fosse interessato deve, in tal caso, prenotarsi, comunicando la propria richiesta tramite l’indirizzo mail orientamento@bianchivirginio.it o elda.giordana@bianchivirginio.it.