Alba, per tre asili paritari un contributo annuale di 80mila euro

L’Amministrazione albese ha deciso di destinare un contributo straordinario, con una prima tranche da 80 mila euro, alle tre scuole dell’infanzia paritarie cittadine: Città di Alba in centro storico, Casa Maria Ausiliatrice nel quartiere Moretta, Nostra Signora del Suffragio al Mussotto.

La Giunta guidata dal sindaco Carlo Bo intende offrire questo supporto non solo ora per le difficoltà dovute al Coronavirus, ma in modo continuativo anche per i prossimi anni scolastici fino al termine del mandato, come riconoscimento per l’importante servizio svolto per la comunità.

Le tre scuole, private ma equiparate dal Ministero dell’Istruzione a quelle statali per il servizio pubblico che erogano, si impegnano, tra le altre cose, ad accogliere tutti i bambini senza discriminazioni, favorendo in particolare l’inserimento di allievi un condizioni di svantaggio socio-culturale o disabili, e a garantire quote differenziate di contribuzione che tengano conto delle condizioni delle famiglie.

In base alle iscrizioni al 31 gennaio 2020, i tre asili contano complessivamente 271 alunni, 136 al Città di Alba, 94 al Maria Ausiliatrice, 41 al N.S. Suffragio.

Il sindaco Carlo Bo: “Con questo contributo vogliamo dare un riconoscimento e un sostegno continuativo a queste tre scuole che, con il loro operato, permettono di soddisfare in pieno le richieste che arrivano non solo dalle famiglie residenti ad Alba, ma anche nei paesi limitrofi, andando a completare l’offerta formativa per questa fascia di età. Spesso, inoltre, offrono servizi aggiuntivi, in particolare legati alla flessibilità di orario, riuscendo a venire incontro alle esigenze dei genitori”.

“Le scuole dell’infanzia albesi, pubbliche e paritarie, rappresentano un’eccellenza per i nostri bambini – prosegue l’assessore all’Istruzione Elisa Boschiazzo –, in una età delicata e importante in cui vengono gettate le basi del rapporto di fiducia tra studenti, scuola e famiglie. Cogliamo l’occasione per ringraziare il personale dei nostri asili per il lavoro portato avanti in modo egregio anche quest’anno, nonostante le difficoltà dovute alla pandemia”.