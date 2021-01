Volley A2/F: Lpm Bam Mondovì-Club Italia Crai 3-1, Francesca Scola: "All'inizio siamo state un pò timorose ed imprecise, ma poi abbiamo preso le misure" (VIDEO)

La Lpm Bam Mondovì ieri pomeriggio ha superato al PalaManera il Club Italia Crai per 3-1. Una vittoria che ha permesso alle Pumine di ottenere il pass matematico per la Pool Promozione con quattro turni d'anticipo. Le tante gare da giocare nel fazzoletto di pochi giorni di certo non rappresentano un toccasana per la condizione fisica delle Pumine.

Ciò nonostante, le ragazze di Delmati, dopo una partenza non esaltante sono comunque riuscite a rimettere il match sui giusti binari e condurre in porto una vittoria preziosa. Al termine della gara, abbiamo chiesto un commento alla palleggiatrice della Lpm, Francesca Scola, ex di turno: