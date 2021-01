Il Caffè Letterario di Bra presenta ‘La sinfonia degli animali’. Tre domande all’autore Dan Brown

Vi ricordate ‘Il Codice da Vinci’, ‘Angeli e demoni’, ‘Inferno’? I bestseller scritti dal genio del thriller Dan Brown? Storie che toglievano il sonno. Bè, dimenticateveli, perché udite udite, il romanziere americano ha cambiato genere ed è tornato con un nuovo libro, stavolta per i più piccoli (ma non solo).

Si chiama ‘La sinfonia degli animali’ (Rizzoli) ed è una “Festa coinvolgente per occhi, orecchie e mente, tutto allo stesso tempo” per dirla a modo suo. I protagonisti della storia sono il vivace Maestro Mouse con la sua fida bacchetta e altri animali, dal ghepardo al canguro, fino all’elefante e alla balenottera azzurra, che regalano pillole di saggezza su come affrontare la vita, riflettendo su temi come la compassione, la pazienza, il rispetto, la fiducia, la mindfulness e il vivere in comunità.

I disegni dell’illustratrice ungherese Susan Batori aggiungono un humour adatto ai bambini, ma tutti potranno divertirsi a scoprire tra i capitoli una serie di indizi e rompicapo. C’è anche un video, postato sul profilo ufficiale di Dan Brown su Youtube, che ci presenta quest’ultimo lavoro.

Come nasce ‘La sinfonia degli animali’? “I miei genitori non credevano nel potere della tv: volevano che leggessi e suonassi. I ricordi più belli della mia infanzia sono quelli in cui sto seduto a leggere i libri e sentire i dischi di mamma, che era una professionista, una musicista di opere classiche. Volevo ricreare questa esperienza di poesia, immagini e musica anche per i bimbi di oggi. È stata un’enorme gioia scrivere il libro. Ho lavorato con cento musicisti, produttori ed un’illustratrice. I bimbi si divertono moltissimo, girando le pagine c’è la colonna sonora: sembra una magia. Per gli adulti, la storia è piena di morali, di insegnamenti e molti segreti”.

Che cosa unisce tutti i suoi lavori? “Adoro la narrazione stratificata e i miei romanzi cercano sempre di intrecciare temi diversi”.

Perché è diventato scrittore: “Quando andavo all’Università, ho studiato composizione musicale e letteratura. Finita l’Università mi sono detto: ‘scrivo musica o romanzi?’. La musica è più divertente, andai a Los Angeles e fui fortunato, perché riuscii a incidere un disco che ha venduto ben 12 copie, 6 le ha comprate mamma. Quindi, ho deciso di darmi ai romanzi”.

E, ispirandosi ai classici per l’infanzia come Pierino e il lupo, Dan Brown ha dato vita ad un’esperienza multisensoriale che utilizza tre linguaggi: arte visiva, musica e parole. Così ‘La sinfonia degli animali’ può essere letto sia in modo tradizionale, sfogliando semplicemente le pagine, o accompagnato dalla prima opera musicale dell’autore, grazie ad un’app interattiva per smartphone che sfrutta la realtà aumentata. L’app per la musica è disponibile per il download gratuito via web oppure con un QR code stampato sul libro.