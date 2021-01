Il presidente nazionale del Forum Famiglie incontra gli sposi delle diocesi del Cuneese

L’incontro è organizzato dalle Diocesi di Alba, Cuneo-Fossano, Mondovì e Saluzzo, in collaborazione con il Forum delle associazioni famigliari della provincia di Cuneo. Per chi lo vorrà sarà possibile, durante la diretta, interagire con i relatori, attraverso una chat sulla quale scrivere eventuali domande.

Venerdì 15 gennaio alle ore 21, in diretta sul canale YouTube della Diocesi di Fossano, sulla pagina Facebook del Forum Famiglie Cuneo (@ForumFamiglieCuneo) e su Radio Piemonte Sound alla frequenza FM 101.4, il presidente nazionale del Forum delle Associazioni Famigliari Gigi De Palo, accompagnato dalla moglie Anna Chiara Gambini, sarà protagonista in collegamento da Roma dell’incontro “Andrà tutto bene? Dipende dal lupo! Essere famiglia durante la pandemia”.

“L’incontro con Anna Chiara e Gigi De Palo si inserisce all’interno di un cammino promosso dalle nostre Diocesi alla riscoperta del Sacramento del Matrimonio – afferma Silvio Ribero, presidente del Forum delle associazioni familiari della provincia di Cuneo -. Attualmente la situazione sanitaria non ci consente di aprire ad incontri in presenza, proviamo allora ad incontrarci in streaming. Rimanendo nelle nostre case vogliamo comunque offrire un’occasione per riflettere insieme sui temi che più stanno a cuore alle nostre famiglie. L’incontro on-line con Anna Chiara Gambini e Gigi De Palo sarà una chiacchierata circa i temi della gioia, della condivisione, della fiducia in una parola della speranza, come si può declinare all’interno della famiglia di oggi. Le esperienze di una famiglia impegnata su più fronti di servizio ci aiuteranno a capire concretamente cosa significa stare con i piedi radicati nel presente e guardare con fiducia, con Fede, al domani”.