Mondovì: la più anziana dei cani del Canile-Rifugio281 ha trovato casa in tempo record

Il suo nome è Bice ed è una cagnolina nata nel 2007, entrò in canile che era poco più di una palla di peli e lì trascorse tutta la sua vita sino al 29 dicembre di quest’anno quando la Città di Mondovì ha deciso di trasferire i cani a suo carico dal canile Dogs World di Guarene al Canile-Rifugio281 di San Michele Mondovì gestito dall’associazione GEA.

“ Bice ci ha fatto innamorare subito ” racconta una volontaria del 281 “ una cagnolina timida e discreta che non chiedeva altro che un po’ di attenzioni, l’abbiamo subito liberata in uno degli sgambi ed è stato bellissimo vederla mentre si godeva quella rara passeggiata nella neve ”.

Ma Bice non ha fatto solo breccia nel cuore delle volontarie, è bastata una sua foto sulla pagina Facebook/geailcercacasa che subito si è fatta avanti Stefania di Monesiglio, scesa in canile è stato un colpo di fulmine e in poche ore è stato organizzato il trasferimento della dolce nonnina.