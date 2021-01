Volley femminile A1 - La Bosca S.Bernardo Cuneo cade a Monza, Pistola: "Stiamo affrontando bene l'emergenza dal punto di vista tecnico e caratteriale"

La Bosca S.Bernardo Cuneo esce a testa alta dall'Arena Monza nonostante la sconfitta (seconda di fila) contro la forte Saugella Monza.

Prestazione di livello delle ragazze di Pistola, in una situazione di oggettiva emergenza, con Stijepic in banda al posto dell’infortunata Ungureanu.

All'orizzonte un nuovo, importante, impegno, ancora in trasferta, sul campo della Zanetti Bergamo (sabato ore 20,30).

Coach Pistola ha commentato così la partita della sua squadra: "Le ragazze hanno fatto una prestazione più che discreta mettendo in difficoltà una squadra molto quotata come la Saugella Monza; non si poteva chiedere di più questa sera. Stiamo affrontando bene l’emergenza attuale sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista caratteriale. Ora testa a Bergamo, partita importante per la quale speriamo di recuperare Ungureanu".