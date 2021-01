Volley maschile A2 - Cuneo verso una doppia sfida contro Castellana Grotte, Serniotti: "Servirà continuità nel nostro livello di gioco"

Doppio appuntamento con la BCC Castellana Grotte per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo che ospiterà i pugliesi domenica 17 gennaio alle ore 18.00 nella 3^ giornata del girone di ritorno, prima di recuperare quella d’andata, in trasferta, mercoledì 20 gennaio alle ore 17.00 al PalaGrotte.

Entrambe le gare saranno disputate a “porte chiuse” e visibili in live streaming gratuito sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo si presenta alla partita con i gialloblù pronta a risalire sull’onda positiva del girone d’andata, che ha visto i cuneesi staccare l’ingresso in Coppa Italia e i conquistare i vertici del campionato di A2.

La New Mater Volley, alla sua quinta partecipazione alla Serie A2, è diretta da coach Flavio Gulinelli, alla terza esperienza con il sodalizio gialloblù e che a inizio stagione ha dovuto affrontare i lati positivi e negativi di una compagine costruita ex novo (11 giocatori su 14). Alla regia troviamo il Capitano, Fernando Gabriel Garnica, assistito da Nicola Zonta, ex di Cuneo nell’anno della ripartenza dalla serie B. Gli schiacciatori sono Ottaviani, Rosso e Dall’Agnol e l’opposto è Cazzaniga, dopo l’addio di fine anno a Filippo Vedovotto e a Van Dijk. Al centro Patriarca, Erati, Gitto e Palmisano. Unici confermati della passata stagione, i liberi Saverio De Santis e Daniele De Pandis. Al momento i pugliesi sono noni in classifica, con 10 punti all’attivo dati da 4 vittorie su 9 partite giocate, ma stasera saranno impegnati alle ore 18.00 in casa con Lagonegro per il recupero della 5^ giornata d’andata.

Coach Serniotti in vista del doppio appuntamento con Castellana Grotte: «Per far bene nella doppia sfida contro la squadra pugliese, dovremo riuscire ad avere quella continuità nel nostro livello di gioco che ci è mancata nelle ultime partite».

I cuneesi hanno di fronte una settimana di allenamenti per rafforzare l’organizzazione del proprio gioco, in modo da poter alzare l’asticella e proseguire l’ambizioso percorso intrapreso a inizio stagione.