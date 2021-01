A Racconigi il "sogno" del cinema sempre più realtà

Le donazioni per riportare il cinema a Racconigi hanno superato i 7.000 euro e circa 200 donatori.

La campagna di crowdfunding del Progetto Cantoregi terminerà a fine mese, il 31 gennaio.

Avviata a novembre per l'acquisto di un proiettore video consentirà di organizzare serate cinematografiche e cineforum alla Soms di Racconigi.

Inizialmente fissata a 4.000 euro, già a dicembre (e in poche settimane) la campagna aveva raggiunto l’obiettivo che si era posta. È rimasta comunque aperta fino a fine gennaio, con una nuova meta: arrivare a raccogliere 7.000 euro di donazioni, per poter acquistare non solo un proiettore video più performante di quello previsto in un primo momento, ma anche un nuovo telo da proiezione, di maggiore qualità di resa rispetto a quello attualmente in possesso da Progetto Cantoregi e utilizzato durante gli spettacoli teatrali nel corso di quasi vent’anni del festival La Fabbrica delle Idee.

«Un risultato inaspettato anche questo nuovo traguardo raggiunto dalla nostra campagna di crowdfunding - commenta il presidente di Progetto Cantoregi Marco Pautasso. Ringraziamo commossi e felici tutti i cittadini racconigesi, e non solo, che con il loro sostegno, la loro generosità e il loro entusiasmo hanno accolto il nostro progetto di riportare il cinema a Racconigi e lo hanno appoggiato senza indugi. Continuiamo a essere stupiti e enormemente grati di questo affetto. E mi preme sottolineare come questo stringersi della comunità e del territorio intorno a un progetto culturale condiviso, in un momento così difficile per tutti, con la salute a repentaglio e con le tante difficoltà economiche che la popolazione sta attraversando, ci fa capire quanto la cultura sia sentita come una luce che va alimentata per guidarci e orientarci nei momenti più bui dell’esistenza».

Per donare : https://www.retedeldono.it/it/progetto-cantoregi/riporta-il-cinema-a-racconigi

Intanto è sempre aperto il sondaggio cinematografico sulle pagine Facebook e Instagram di Progetto Cantoregi per capire quali sono i film più amati dai racconigesi e dai cittadini del territorio, in modo da proiettare alcuni di quelli più richiesti alla fine della raccolta fondi e non appena i teatri e i cinema potranno riaprire.

Il Progetto Cantoregi coinvolgerà inoltre le associazioni locali nelle proposte cinematografiche: le proiezioni di film per bambini e famiglie saranno organizzate in collaborazione con l’associazione Goccia dopo goccia, mentre le rassegne di pellicole più adatte al pubblico dei giovani saranno realizzate in collaborazione con l’associazione Tocca a noi.