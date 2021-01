Alba sale a quota 153 contagi. Quindici le persone ricoverate

Crescono ancora i casi di positivi al Coronavirus sul territorio albese. Se martedì il dato diffuso dal Comune parlano di 139 positivi (126 venerdì scorso), l’aggiornamento appena diffuso dal Municipio riferisce di 153 persone attualmente positive al virus. Un incremento numericamente contenuto, ma pur sempre un +10% nel giro di appena tre giorni.



Di queste, sono 15 le persone ricoverate, fa sapere ancora il Comune, che conferma in un totale di 30 il numero complessivo delle vittime, stabile rispetto agli ultimi aggiornamenti. I guariti da inizio pandemia sono invece 572, otto in più rispetto a martedì.



Come sempre i dati sono quelli tratti dalla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni, realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.



“Sale ancora il numero dei contagi in città. Dal 22 dicembre, prima delle festività natalizie, contiamo 20 persone positive in più – commenta il sindaco Carlo Bo -. Fortunatamente, da una decina di giorni non abbiamo più registrato decessi e ormai da un mese all’ospedale Ferrero di Verduno i ricoveri Covid sono inferiori a quelli non legati alla pandemia. Intanto a fine dicembre è partita la campagna vaccinale che per ora riguarda strutture ospedaliere e Rsa dell’Asl Cn2 e fino a oggi ha coinvolto circa 3mila persone”.