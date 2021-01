Backstage speciale orientamento scolastico: rivedi la puntata di ieri sera

Backstage Cuneo, la trasmissione di approfondimento del nostro giornale, si conferma un appuntamento atteso da tantissimi di lettori e ieri sera è stata dedicata alla scuola.

Dopo il successo della scorsa settimana con oltre 24 mila spettatori, la trasmissione, condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, ha nuovamente trattato un argomento di grande interesse per i ragazzi e le loro famiglie: l’orientamento scolastico dopo la terza media.

Ospiti della serata, alcuni rappresentanti di diversi importanti istituti della provincia Cuneese che in collegamento con il nostro conduttore hanno presentato i percorsi scolastici, gli sbocchi professionali e le possibilità di studio all’estero: per le Scuole San Carlo di Cuneo e Boves, Elena Giraudo, per l’Istituto Eula-Arimondi di Savigliano e Racconigi, Luca Martini, per il Cnos Fap Salesiani di Bra, Saluzzo, Fossano e Savigliano, Nino Gentile e Cristina Calvo, per l’APRO di Alba, Maura Rerolfi.

Come sempre, l’editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi a inizio puntata ha fatto il punto sull'argomento specifico della serata e ha presentato preziosi spunti di riflessione, mentre la vignetta di Danilo Paparelli è stata la chiosa di quanto emerso dal dibattito.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena, mentre la regia è stata condotta da Raffaele Massano.