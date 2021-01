Barge, il 20 gennaio appuntamento con il "Festival dei Diritti"

Ormai da diversi anni il Comune di Barge, in collaborazione col Consiglio di Biblioteca e con numerose Associazioni del territorio, organizza momenti di riflessione sul tema dei diritti umani, nell’ambito del progetto di ampio respiro denominato “Festival dei diritti”.

A partire dal 2020, tormentato dalla grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, l’Amministrazione ha deciso di dare corso ad una serie di incontri in video conferenza da organizzare su piattaforma digitale per relatori e alcuni soggetti direttamente coinvolti, nonché sul canale “YouTube”, dedicati a svariati temi.

Per mercoledì 20 gennaio, alle ore 18, è fissato un appuntamento, realizzato in collaborazione con Radio Beckwith Evangelica, dal titolo “Storia del presente… Pandemia e globalizzazione”. Interverrà in veste di relatore il Prof. Claudio Vercelli, che disquisirà sulla questione: il Covid-19: come interpretarlo da un punto analitico, storico e nella prospettiva di ognuno di noi.

Il Prof. Vercelli è un Storico torinese contemporaneista, esperto in Storia Europea del Novecento, Storia Mediorientale e Regimi totalitari, docente di Storia dell’Ebraismo all’Università Cattolica di Milano. Svolge attività di ricerca e didattica presso l’Istituto di Studi Storici Salvemini e il Centro Studi Piero Gobetti di Torino. È autore di numerose pubblicazioni.

La Sindaca Prof.ssa Piera Comba ringrazia sentitamente tutti gli ideatori, gli organizzatori e i partecipanti di questo importante appuntamento e invita caldamente a seguirlo numerosi nelle modalità telematiche previste. In particolare da computer, tablet e smartphone.