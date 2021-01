Bra, positivi ancora in risalita: passati a 123 dai 96 di inizio gennaio

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a ieri, giovedì 14 gennaio, sono 123 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus. Una settimana fa, 8 gennaio, erano 109 , mentre erano ridiscesi sino a quota 96 pochi giorni prima , il 4 gennaio.



“Sono 11 i soggetti attualmente ricoverati all’ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, di cui tre in terapia semi-intensiva – commenta il sindaco Gianni Fogliato -. Prosegue il trend di crescita del numero dei positivi (+14% rispetto al 30 dicembre scorso). Tra le fasce d’età più colpite, i cittadini tra i 30 e i 60 anni (43% del totale) e gli over 60 (40%)".



"I dati – riprende Fogliato – confermano la necessità di comportamenti individuali prudenti e responsabili, anche in questo momento in cui sul nostro territorio sono partite le prime vaccinazioni, destinate in questa fase al comparto sanitario e alle Rsa. Prosegue intanto l’azione delle forze dell'ordine, che ringrazio per il quotidiano impegno, a tutela della sicurezza di tutti e del rispetto delle misure di prevenzione. Come sempre, però, sta a ognuno di noi rendersi protagonista attivo del contenimento dei contagi: vi invito a proseguire in questa prova di unità e consapevolezza, per poter iniziare a guardare insieme a un’auspicata ripartenza”.