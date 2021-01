Fossano: ammontano a 4 milioni gli euro investiti dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali in 25 anni di attività

La Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Fossano è un fiore all’occhiello del nostro territorio oltreché essere un’eccellenza anche a livello regionale. Il Piemonte infatti può vantare solo 4 di queste Consulte: Fossano, Savigliano, Alessandria e Torino le uniche città a possederle.



L’associazione nasce nel 1995 dalla proposta dell’attuale presidente della CRF Antonio Miglio quando, vedendo l’ottimo operato della Consulta di Torino, decide di riportare l’iniziativa alle maggiori aziende fossanesi. Lo scopo è quello di recuperare e mantenere le testimonianze storiche ed artistiche della città degli Acaja.



La consulta è attualmente composta da Balocco SpA, Biesse SpA, Bongioanni Macchine SpA, Cassa di Risparmio di Fossano SpA, De.Co.Ro. Sas, Maina SpA, MG Srl, Unifarma SpA, Viglietta Guido Sas, Viglietta Matteo SpA, oltre che dalla Fondazioni Cassa di Risparmio di Fossano, Cassa di Risparmio di Torino e Compagnia di San Paolo.



Oggi, quella di Fossano, è seconda solo a Torino - la quale ha più aziende associate - per numero di interventi realizzati. A testimoniarlo sono anche i dati forniti nel corso di un recente incontro con i rappresentanti di altre realtà simili della nostra regione, al quale ha partecipato il Alberto Balocco, socio della Consulta. Il presidente Luca Caramelli sottolinea con soddisfazione i risultati ottenuti dall’ente in oltre 25 anni di attività, con interventi effettuati sui beni artistici ed architettonici di Fossano per circa 4 milioni di euro.



Esprime orgoglio, il presidente della Fondazione CRF Gianfranco Mondino, per gli interventi che consentono la conservazione ed il recupero funzionale dei numerosi edifici, tramandati da generazioni, che devono essere trasmessi alle generazioni future.

Mondino sottolinea inoltre come sia determinate il lavoro di squadra fra: Diocesi, Comune, Consulta e Fondazione. “Il ringraziamento va inoltre alle competenti Soprintendenze per la professionalità e disponibilità con cui hanno dato preziosi consigli per la miglior esecuzione delle opere, ai progettisti, alle imprese esecutrici ed alle loro maestranze” esprime la nota.



Una collaborazione, quella tra Consulta e Fondazione CRF, che ha permesso alla città di poter ammirare e usufruire opere artistiche e architettoniche storiche che, diversamente, sarebbero andate perdute con il logoramento del tempo.

Oggi l’attività continua e, tra gli interventi più eclatanti, vi è sicuramente quello effettuato alla Cattedrale dove sono state rifatte le coperture dei tetti e dove verranno effettuati lavori di manutenzione degli affreschi e di restauro di portoni e finestre. Altro intervento importante in favore della città, tuttora in corso, è al Villaggio Sportivo Santa Lucia dove la Fondazione ha contribuito alla realizzazione delle opere strutturali.