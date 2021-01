La Croce Bianca di Fossano cerca volontari che aderiscano al Servizio Civile Universale

È stato pubblicato il bando di "Servizio Civile Universale 2020" con 2236 posti nelle sedi delle Pubbliche Assistenze Anpas. Il Piemonte dispone di 385 posti disponibili, 30 dei quali nella provincia di Cuneo. Si tratta di effettuare un anno, quello del 2021, di crescita e di impegno retribuito.



Il progetto disponibile presso la sede della Croce Bianca di Fossano è denominato “Solidarietà in Circolo”, collocato nel settore dell’assistenza ai pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti.



Possono effettuare domanda di partecipazione, entro e non oltre le 14 dell'8 febbraio al seguente link, tutti i ragazzi con età compresa tra i 18 e i 28 anni e ai quali è richiesto un impegno di 25 ore circa per 5 giorni su 7, domenica esclusa. Ai volontari viene garantito un assegno mensile di 439,50€.



L’appello del presidente Fabrizio Bergese il quale invita i giovani a cogliere questa opportunità: “Da mesi siamo in prima linea nella lotta contro questo virus che ha cambiato le nostre vite; datevi l’opportunità di vivere un anno di crescita personale e umana direttamente al nostro fianco”.



Il percorso rappresenta una crescita formativa, personale e professionale per il volontario oltreché una trasmissione di valori quali il volontariato e la partecipazione sociale. Durante questo periodo vi sarà inoltre l’acquisizione di competenze necessarie a saper riconoscere e affrontare il disagio, le specifiche esigenze sanitarie ed i bisogni emergenti dei cittadini in maggiore difficoltà.



La Croce Bianca di Fossano attualmente svolge più di 12500 servizi, grazie al contributo dei 190 volontari che ogni giorno riescono a trasportare fino a 70 pazienti. L’associazione dispone inoltre di 8 ambulanze e 11 macchine, 6 delle quali dedicate al trasporto disabili, che garantiscono una percorrenza annua di 550mila kilometri.