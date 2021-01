Lunedì 25 gennaio 2021, dalle ore 8 alle ore 12 presso la Bocciofila Levaldigese in via Tholosan, ci sarà una distribuzione annuale del kit (sacchetti per organico, indifferenziato, palstica) riservata ai residenti in Levaldigi e Tetti Roccia.

Il servizio di raccolta degli sfalci verdi (erba, foglie e ramaglie), invece, è sospeso fino a fine febbraio.