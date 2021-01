5 modi creativi per mettere una scintilla nella tua relazione online

Lo dicono infinite statistiche: da quando è iniziata la pandemia da coronavirus, le relazioni sono cambiate. E i nuovi amori? Per la maggior parte nascono e crescono online. Vista la difficile situazione epidemiologica e le regole annesse, infatti, dal primo contatto (che avviene, sempre più, a partire da un sito di incontri) al primo appuntamento reale trascorre molto più tempo di prima. Si sceglie, per così dire, di allungare il corteggiamento chattando molto più a lungo con il potenziale partner e selezionando, quindi, le persone con le quali ci si vedrà effettivamente. E viste le regole che ogni giorno cambiano, non è infrequente che anche relazioni iniziate con tutti i crismi proseguano poi per un periodo appoggiandosi solo al virtuale.

Come mostra la flirtsenzalimiti recensione, la scelta del giusto sito di incontri è l'unico passo verso il successo delle relazioni, il quale ha sempre con una scintilla. Forse questo tempo sospeso può darci l'occasione di intessere contatti anche con chi non ci saremmo mai aspettati, oppure di osare un po'. Ecco dunque 5 consigli-guida per le vostre avventure nel mondo del dating online.

Fai qualcosa di diverso

Che noia le conversazioni tutte uguali! Ma chi lo ha detto che i discorsi debbano sempre iniziare con "ciao, che fai?". Certo, si può sempre iniziare così, ma le chat non saranno mai davvero interessanti finché gli argomenti di cui si parla non lo saranno.

Prima della pandemia, le chat sui siti di incontri erano quasi una formalità: bisognava capire se si era vagamente interessati, al punto da proporre un incontro. Ora non è più così. Perché non parlate di temi diversi, perché non confrontate le vostre idee su argomenti tabù e temi scomodi? Non è perversione, è analisi: chiedete a lui o lei che cosa ne pensa e capirete molto di più di quel che credereste. Con magari un pizzico di fervore, il che è ottimo per scatenare la scintilla.

Un sito d'incontri ti consente di incontrare persone ovunque

D'accordo, le relazioni a distanza sarebbe meglio evitarle, finché si può. Tuttavia, nel tempo della pandemia, le app di dating sono diventate molto più che siti per appuntamenti: sono luoghi dove si può tornare a parlare per il piacere di farlo e dove stringere amicizie.

Perché non provare, allora, visto che i portali sono spesso internazionali, a contattare persone anche straniere?

E perché non scoprire, tornando sulla terra, quanto anche i piccoli centri della nostra penisola brulichino di persone interessanti da conoscere?

Nel mondo di internet, vicino e lontano si fondono e si mischiano con successo.

Non nascondere i tuoi sentimenti! Inizia una chat con una dichiarazione d'amore

Se ci stai parlando da un po' e ti senti infatuato, non vergognarti! Innamorarsi online è molto più comune di quel che credi. Centinaia di persone hanno confessato, infatti, di avere iniziato a provare sentimenti d'amore già in chat. La reazione del partner potrebbe essere sorprendente.

Sii deciso- vai al primo appuntamento

Non ti stiamo dicendo di violare la legge, ma nemmeno di bloccarti. Nei limiti di quanto è possibile, non evitare un incontro dal vivo se senti che è davvero la persona giusta. Un primo appuntamento con rigoroso distanziamento non sarà il massimo, ma non ve lo dimenticherete mai.

Diventa sperimentale

I portali di incontri tendono ad "accoppiare" simile con simile in base a fattori come età e gusti. Ma se provassi a guardare un po' più in là, decidendo di contattare persone che di primo acchito sembrano opposte? Potresti allargare i tuoi orizzonti e scoprire scenari inediti, e bastano solo due click.