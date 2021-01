Divise aziendali: ecco le proposte di qualità firmate Maurel

Le divise aziendali sono un elemento indispensabile per qualsiasi impresa d’eccellenza, un aspetto da curare con particolare attenzione per valorizzare l’immagine dell'azienda, rafforzarne il posizionamento e garantire rapporti chiari con i clienti.

Allo stesso tempo, l’abbigliamento professionale deve assicurare la massima vestibilità, per offrire capi comodi e adatti alle mansioni che il personale deve svolgere, semplificando la distinzione dei ruoli e favorendo la collaborazione.

In questo campo è possibile trovare tantissime proposte, tuttavia in pochi possono fornire il valore aggiunto delle divise Maurel , realtà che costituisce un vero e proprio riferimento nel settore delle uniformi di qualità dal design italiano.

I prodotti sono tutti personalizzati e realizzati in modo artigianale, attraverso collezioni su misura dall’elevata ricerca stilistica, aggiornate secondo le tendenze del momento per soddisfare qualsiasi esigenza aziendale, soprattutto in settori competitivi.

Tra le proposte di Maurel ci sono divise prestigiose per gli hotel di lusso, uniformi riservate al personale delle SPA, abbigliamento dedicato per chi lavora nella ristorazione gourmet o il personale di servizio presso le residenze private.

Sul sito ufficiale è possibile scaricare il book completo con le ultime collezioni, per ammirare la raffinatezza e l’eleganza delle divise firmate Maurel in tutte le varie declinazioni.

Perché investire nelle divise aziendali di qualità

Quando bisogna ordinare le uniformi per il personale aziendale sarebbe importante cercare soluzioni che consentono di puntare sulla qualità, per evitare di fare i conti con alcune problematiche, come le basse prestazioni di tessuti economici, la scarsa durata delle divise con un ricambio frequente, oltre a un effetto estetico che può compromettere l’identità aziendale.

Con delle divise di qualità, invece, è possibile raccontare l’azienda e trasmetterne i valori, allineando l’aspetto dei dipendenti al settore in cui l’impresa opera, un aspetto essenziale specialmente in alcuni ambiti particolari.

Inoltre, si tratta di un investimento intelligente, in quanto l’abbigliamento dura più a lungo e garantisce un ritorno economico considerevole, migliorando la fedeltà aziendale e ottimizzando la reputazione del brand tra i clienti.

Maurel mette a disposizione divise non presenti in cataloghi standardizzati, ma realizzate secondo esigenze specifiche, considerando le necessità dell’azienda per garantire un abbigliamento adeguato ad ogni singolo contesto.

Gli indumenti professionali sono creati con tessuti selezionati, materie prime in grado di fornire le performance richieste assicurando eleganza, comfort e stile, con un design unico e la creatività di stilisti con grande esperienza internazionale.

Il valore aggiunto del Made in Italy per le uniformi aziendali

Nel mondo della moda il nostro Paese è riconosciuto e apprezzato in tutto il mondo, una posizione conquistata grazie all’impegno di aziende simbolo del Made in Italy, in grado di combinare innovazione, design e artigianalità in modo impeccabile.

Questo know-how permette di trasmettere un’immagine chiara, rendendo subito evidente un prodotto o un servizio differente dagli altri, capace di distinguersi per sfuggire alle logiche della comparazione quantitativa basate solo sul prezzo.

In settori come l’alta ristorazione, gli hotel di lusso, le SPA e tutti gli ambiti affini, tra cui resort prestigiosi, club di golf, lounge aeroportuali esclusivi e negozi di alta moda, l’attenzione ai dettagli è fondamentale per garantire un servizio all’altezza delle aspettative di una clientela estremamente esigente.

Per ottenere questo risultato le collezioni di Maurel sono studiate nei minimi particolari, per offrire divise personalizzate espressione diretta del vero Made in Italy.

Le divise di design come strumento di marketing aziendale

Quando si lavora ai massimi livelli è indispensabile pianificare strategie di marketing ottimali, attraverso le quali posizionare l’azienda sul mercato in maniera inconfondibile, rendendo difficile il confronto con la concorrenza grazie all’unicità del brand.

Costruire un marchio esclusivo è un processo lungo e difficile, un percorso che richiede anni di sacrifici e il mantenimento di standard elevati, analizzando ogni aspetto affinché anche il più insignificante dei dettagli mostri la massima cura.

Le uniformi del personale rappresentano uno degli strumenti di marketing più efficaci in assoluto, per evitare contrasti tra l’esclusività della struttura e la qualità del servizio, offrendo ai clienti la percezione immediata di un contesto adeguato alle loro esigenze.

Con Maurel è possibile affidarsi a un’azienda di riferimento del settore, con 45 anni di esperienza e progetti realizzati in tutto il mondo con le imprese simbolo del luxury in ogni sua declinazione, garantendo sempre un valore aggiunto indispensabile per il successo aziendale.