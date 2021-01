L'Oroscopo di Corinne: le previsioni fino al 22 gennaio

ARIETE: Ed eccovi qui scaraventati in un 2021atto a serbare parecchie sorprese malgrado, per adesso, notiate ben poco di mutato rispetto ai mesi antecedenti. Nella testolina regnerà infatti ancora parecchia confusione sia in ambito materiale che operativo o sentimentale ma essendovi tolti il peso della quadratura saturnina vedrete che pian piano riuscirete a risalire la china e a capire maggiormente le intenzioni di un soggetto sfuggente. Verso il fine settimana apprestatevi ad una interessante novella.

TORO: A seguito delle trascorse anomale festività tribolerete un pochettino a riprendere la limitata normalità anche se espandere il raggio d’azione rendesi tassativo al fine di inquadrare un settore che ha penalizzato sia voi che tante altre persone. Però finalmente vi potrete concedere uno sfizietto, recarvi a trovare un amico o essere caro, effettuare una compera posticipata, tornare a sistemare delle cosette rimaste in sospeso. Sulla strada attenti a guidatori distratti, alle rotonde e ai sorpassi.

GEMELLI: Forza e coraggio che sia Giove che Saturno cominceranno a dare il proprio effetto specie se appartenete al I° decano o siete passati attraverso il vaglio di peripezie, costrizioni o magoni. Sta infatti arrivando una fase di rigenerazione al punto di poter considerare il novello 2021 pari ad un anno di resurrezione. E’ ancora presto per capire cosa accadrà ma una cosa è certa: che finalmente risolverete un problema e che, persino i più pessimisti, rinverranno un minimo di serenità.

CANCRO: Di bastoni tra le ruote dalla sorte ve ne son stati messi diversi ma, con l’esordio del 2021 e lo sfratto di Saturno fino a poco fa opposto al Sole, recupererete, pur se con il rallentatore, la voglia di fare, agire, amare, sperare e confidare in stelle più clementi. I prossimi giorni scorreranno freneticamente, qualcheduno vi farà arrabbiare altri invece vi toglieranno un mezzo mattone dallo stomaco. Con il partner vi sarà uno spizzico di tensione mentre da un figlio arriverà un’emozione.

LEONE: Astri birichini e burloni mineranno presunte certezze ponendovi in una condizione di stress tale dal non riuscire a portare a termine ciò che vi eravate prefissati… Se un complimento appagherà, il contegno di personaggi sibillini, soverchiatori o insinceri spiazzerà… Ma voi non fateci caso e pensate piuttosto a recuperare quella felicità sottratta da soggetti o circostanze avverse. Un’esperienza o una scoperta vi strabilierà. Domenica da trascorrere all’aria aperta.

VERGINE: Molti di voi si trovano in una posizione di stallo in attesa di compiere scelte, uscire dallo status quo, portare una ventata di freschezza al cuore e alla quotidianità… In alto i calici: in tempi non lontanissimi, riverrete soluzioni, incrementerete leggermente le finanze, vi sentirete meglio psicologicamente o vi leverete un tarlo dalla mente. Confidate inoltre nei savi suggerimenti di un’amica a cui avete fatto intime confidenze e prendetevi cura di chi ha bisogno di voi! Non da escludere contatti con enti pubblici, privati, missive mozzafiato e un minuto introito.

BILANCIA: L’innato bisogno di stabilità ed equilibrio, minato da un 2020 penalizzante, seguita a permanere perché non capite bene dove vi possa condurre il vicino futuro e quanta pazienza dobbiate ancora portare. Ma non corrucciatevi perché il debutto e la compiacenza di Giove e Saturno in aspetto di trigono allieveranno qualche pena regalandovi quel briciolo di energia indispensabile al fine di sentirvi interiormente a posto. Un responso però vi metterà sul chi va là.

SCORPIONE: L’inizio va un po’ a rilento e non riuscite ad ingranare la marcia ma forse ciò è dovuto in parte agli strascichi lasciati dal 2020 e in parte a delle problematiche di cui non riuscite a venire a capo… Oltretutto la quadratura di Giove e Saturno sembra rallentare taluni proponimenti ma non allarmatevi in quanto tutto più avanti si sistemerà portandovi a concretizzare ciò che vi sta a cuore. Non trascurate la salute e imparate ad essere fiduciosi in ciò che riserverà l’avvenire.

SAGITTARIO: Gli eventi più buffi capiteranno proprio a voi cari arcieri dello Zodiaco pronti a lanciar dardi verso direzioni sconosciute… In effetti colpirete casualmente nel segno dando scacco matto a chi oltre non avere le idee chiare seguita a cullarsi sul dondolo delle eterne insicurezze… In amore non prendete troppo dalla controparte e fatevi avanti, se single o mal appaiati, con chi interessa. Un messaggio, un incontro o una visita rallegrerà mentre un Ariete, un Toro o un Leone vi sorprenderà.

CAPRICORNO: Ora che vi siete scrollati di dosso l’ingombrante e lunga presenza di un Saturno ostile potete benissimo rimettere insieme i cocci rimasti da un periodo tosto e iniziare a respirare aria tersa. Ciononostante permangono dei corrucci attigui alla professione, ai soldini, al benessere o a un congiunto che si trova in una posizione difficilina. Datevi inoltre una sistematina, recandovi dal parrucchiere o variando look per un’occasione speciale. Rischio di smarrire soldi o documenti.

ACQUARIO: Malgrado i fastidi tracimino e qualcosina tormenti con uno spizzico di buona volontà commuterete gli ostacoli in opportunità variando ciò che non funge, cominciando a sistemare una faccenda delicata o dando a chi importuna una solenne stoccata! Tra coniugi l’atmosfera sarà tesa mentre da un appartenente al sesso opposto giungerà una sorpresa… Un consulto medico è consigliabile a chi soffre di croniche indisposizioni. Ugge da un Gemelli, un Cancro o da uno Scorpione.

PESCI: Ma qual settimana strampalata vi attende al varco… Tra un contrasto, una serie di inconvenienti ed un’emozione vi ritroverete spesso con la testa nel pallone al punto di spaccare accidentalmente oggetti, avvertire dentro di voi una certa fermentazione o dover coordinare tante di quelle cosette da non saper da dove cominciare. Disturbi accentuati dall’attuale squinternata stagione o attimi di impasse nell’abitazione. Le donne di età più avanzata invece soffriranno di depressione.

Con l’augurio che le stelle siano indulgenti portando ad ognuno dei bei momenti…