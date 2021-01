ESTETISTA a CUNEO

Diventa ESTETISTA



Corso gratuito, utilizzo di Ipad e non di libri, molte ore in laboratorio con utilizzo di tecnologie innovative, opportunità di stage in saloni all’avanguardia.



Lavoro assicurato anche attraverso lo sviluppo di percorsi di autoimprenditorialità.



AFP, con il servizio al lavoro, ti cerca opportunità lavorative in aziende del territorio.



Il corso è erogato con il sistema duale che, nel primo anno, prevede l'esperimento dell'Impresa simulata, attraverso un contesto lavorativo animato dagli allievi della durata di 400 ore a cui fa seguito nel secondo e nel terzo anno un periodo di tirocinio presso aziende del settore. Nei nostri percorsi è inoltre prevista la presenza di un Tutor, che segue, aiuta e motiva i nostri ragazzi, portando avanti un dialogo continuo con le famiglie.



Prenota la tua visita al 0171-693760



Oppure scrivi a



Andrea Devoto andrea.devoto@afpdronero.it



Il 16 gennaio vieni a trovarci nella giornata di scuola aperta dalle 8.00 alle 12.00.