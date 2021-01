Sci alpino femminile, Coppa del mondo - Marta Bassino in vista dei due giganti di Kranjska Gora: "Pendio impegnativo ma mi sento pronta"

Doppio gigante di Coppa del mondo femminile, sabato 16 (ore 11.00 e 14.00) e domenica 17 gennaio (ore 09.15 e 12.15), sulla pista Podkoren-3 di Kranjska Gora.

Marta Bassino, già trionfatrice a Soelden e Courcheve, è tra le nove azzurre al via: con lei Federica Brignone, Sofia Goggia, Elena Curtoni, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Roberta Midali, Valentina Cillara Rossi e Luisa Bertani.

Così la campionessa borgarina all'ufficio stampa FISI. "Mi sento pronta, ci siamo allenati bene nei giorni scorsi a Cortina è ancora nella mente l'uscita nella seconda manche del secondo gigante Courchevel quando ero davvero vicina ad un altro grande risultato. A Semmering poi ero seconda e non è stata disputata la seconda manche, per cui c'è tanta voglia di rivalsa. Il pendio di Kranjska Gora è impegnativo, con una neve che non ammette errori, ricca di dossi e un dosso iniziale che può fare già la differenza".