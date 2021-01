Bra: bus, nuove fermate temporanee sostitutive in piazza Giolitti

A partire da lunedì 18 gennaio 2021, per garantire il distanziamento ed evitare assembramenti durante le operazioni di discesa e salita, alcune fermate dei bus in arrivo e in partenza dal Movicentro di Bra saranno spostate in piazza Giolitti, come ulteriore misura in risposta alla necessità di contenimento dell’emergenza epidemiologica, su iniziativa dell’Amministrazione comunale e in accordo con la Prefettura di Cuneo.



Si tratta, in particolare, della Linea 70 Bra – Carmagnola, della Linea 70 Bra – Racconigi, della Linea 21 Bra - Saluzzo e della Linea 183 Bra – Fossano.



Per permettere tali fermate provvisorie e le relative manovre dei veicoli di trasporto pubblico, dal 18 gennaio è istituito il divieto di sosta nel tratto di piazza Giolitti compreso tra via Ballerini e viale Industria (lato campi sportivi) e nel tratto compreso tra via Palma di Cesnola e via Martiri del Lavoro, dal lunedì al sabato, dalle ore 6.30 alle 20.30.



Per maggiori informazioni e per consultare gli orari del servizio: Sac Viaggi (gestore del servizio), www.viaggisac.it, tel. 0172.411611.