Volley maschile: Cuneo, il settore giovanile torna ad allenarsi al PalaITIS

Dopo quasi due mesi di assenza dai campi, gli atleti e lo staff del Settore giovanile del Cuneo volley sono tornati ad allenarsi insieme al PalaITIS. Dopo il DPCM d’inizio novembre, si erano chiuse le porte della palestra per il vivaio cuneese, che tuttavia non si è mai fermato. Tutti gli allenatori, dall’Under 13 alla Serie C, hanno tenuto settimanalmente delle sessioni online con allenamenti di gruppo, in modo da mantenere attivi i ragazzi, ma soprattutto continuare a fare squadra.

Il Responsabile del settore giovanile Daniele Vergnaghi: «Siamo contenti come settore giovanile di Cuneo di aver ripreso a pieno ritmo gli allenamenti in presenza. Ripartiamo dalla sicurezza in palestra, serietà ed entusiasmo dei nostri ragazzi che sin dai primi allenamenti si sono dimostrati affamati di sport e relazioni con gli altri compagni di squadra. Nel breve periodo di interruzione abbiamo cercato di dare continuità all’attività con allenamenti online e sedute di corsa outdoor. Credo che le famiglie dei nostri ragazzi abbiano apprezzato gli sforzi fatti per mantenerli allenati nella mente e nel fisico. Crediamo fortemente nei valori dello sport e speriamo in un lento e graduale ritorno alla normalità in tutti i campi. Forza Cuneo e viva lo sport!».

Alessandro Marino, referente del settore giovanile: «La Società si è messa subito a disposizione dello staff del settore giovanile, in modo che i ragazzi potessero tornare in palestra il prima possibile. Era nostra priorità ripristinare una certa normalità nella vita quotidiana dei nostri giovani atleti. Continuiamo a monitorare la situazione con il CONI e con la FIPAV per poter garantire la massima sicurezza sia agli allenatori che ai ragazzi. Siamo tra le poche realtà che al momento sono riuscite a riprendere le attività a pieno regime e questo per noi è motivo d’orgoglio. L’obiettivo da sempre è la formazione e la crescita degli atleti che compongono».

La FIPAV ha comunicato il nuovo calendario della Serie C maschile, con una riduzione di iscrizioni a causa delle difficoltà dei Club in seguito all’emergenza, che vede come data del fischio d’inizio sabato 6 febbraio, la compagine cuneese scenderà in campo in trasferta ad Alba alle ore 20.30 per il match Mercatò Alba VS BAM Mercatò Cuneo. Le due squadre dell’Under 17, le tre compagini dell’Under 15 e il gruppo dell’Under 13 continuano la fase d’allenamento e il percorso stagionale, in attesa di conoscere il proseguo.

Comunicato FIPAV calendario Serie C: https://bit.ly/35HEeK9