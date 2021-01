La musica del compositore albese Paolo Paglia non va in lockdown

Una bella storia di successo. Due anni or sono, il maestro Paglia compose, e furono editati della casa Armelin di Padova, due volumi dal titolo "Antiphones Blues", composizioni per sax e organo, oltre che la relativa orchestrazione per 5 archi e sax.

La composizione ebbe la prima esecuzione in concerto nella Chiesa della Salute di Venezia e successivamente in importanti festivals in Austria. (il materiale video è riscontrabile sul canale you tube) Gli esecutori furono Emma Nicole Pigato al sax e Paola Talamini all'organo.

Recentemente ha avuto luogo la registrazione ( audio-video) del brano formato da 4 aforismi e dedicati al grande compositore americano Duke Ellington, nella versione originale grazie ad Emma Pigato al sax soprano solista e agli archi nella versione "classica" due violini, viola , violoncello e contrabbasso.( violini, Giovanni Scarpa e Stefano Bruni, Viola, Margerita Orlandi, Violoncello, Tiziana Gasparoni e al Contrabbasso Daniele Carnio) tutti di Venezia.

La composizione si tramuta in una fusione quasi alchemica tra uno stile tipicamente blues ed una scrittura e stesura definibile "classica". In fondo il compositore albese è certo che il linguaggio sia la risultante delle nostre esperienze di ascolto e frequentazione musicale.

L'attenzione del compositore albese ad uno strumento quale il sax, relativamente "moderno" nelle sue svariate vesti , quelle di Baritono, Tenore, Contralto e Soprano, gli hanno valso l'ammissione a "Il saxofono italiano" la maggiore enciclopedia on line del settore. Tutto il materiale video è scaricabile sul canale Youtube. Complimenti!