Rete e telefonia Elsynet, la connettività del terzo millennio si chiama Wi-Fi

Una tecnologia più moderna ed efficiente, infrastrutture costantemente aggiornate, un operatore dal respiro interregionale che da sempre si mette a servizio del cliente.



Con questi caposaldi il gruppo Elsynet guarda al mercato dei servizi per la connettività e le telecomunicazioni, settore nel quale da quindici anni opera con successo dalle sue sedi di Bra, Milano e Pisa.



A fondarlo Cristiano Bertello, imprenditore che, dopo una significativa esperienza all’interno del gruppo Vodafone, si è lanciato nella sfida di portare la connettività anche là dove questa non era o non è presente.



"Lo abbiamo fatto – spiega – sfruttando la tecnologia delle onde radio, meglio conosciuta come Wi-Fi. La creazione e la continua implementazione di un’infrastruttura basata su ponti radio ci ha consentito di dare un importante contributo alla riduzione del 'digital divide' nella nostra regione, ma sopratutto di offrire a tante famiglie e aziende il supporto che chiedevano per sfruttare appieno le grandi potenzialità della rete, con servizi calibrati su misura per le diverse tipologie di utenze e tariffe decisamente competitive".



Origini che ormai da tempo hanno lasciato spazio a un presente nel quale i termini descritti tra queste due opzioni si sono praticamente invertiti.

"Esattamente. Il progresso tecnologico e la volontà di investire continuamente nell’ammodernamento delle nostre reti oggi ci rende fortemente competitivi anche nei confronti delle tradizionali reti via cavo, quelle per capirci utilizzate dai normali gestori telefonici. I disservizi cui assistiamo continuamente da parte degli operatori tradizionali, e non ultimi quelli verificatisi recentemente anche nella nostra zona, confermano le difficoltà che gli utenti spesso ravvisano nei servizi dei gestori che utilizzano le reti via cavo basate sul cosiddetto 'doppino telefonico’: un’infrastruttura che risale a più di trent’anni fa, e che spesso difetta della necessaria manutenzione. Elsynet si fregia di avere tecnologie decisamente più al passo coi tempi e investe costantemente nell’ammodernamento della propria rete proprio per dare ai propri clienti, domestici e business, un servizio qualitativamente eccellente e privo di interruzioni. Questo insieme alla sicurezza di risposte certe e pronti interventi, in caso di guasti o malfunzionamenti".



Wi-fi come prima scelta, quindi?

"Assolutamente sì. In questa direzione si vanno muovendo gli stessi grandi player, che sempre più spesso scelgono questa tecnologia per servizi i propri servizi più avanzati alla propria clientela business".