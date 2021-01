Cuneo: in dono al "Peano-Pellico" di Cuneo igienizzante mani e mascherine ffp2

Una dotazione di colonnine-dispenser per igienizzante mani e di mascherine ffp2 è stata fornita al Liceo scientifico e classico statale Peano e Pellico di Cuneo dall’associazione Liceo Classico Silvio Pellico, grazie anche ad un contributo di tremila euro del Banco BPM.

La consegna è avvenuta, in vista di un auspicato ritorno a breve in classe degli studenti, alla presenza del presidente dell’associazione di ex studenti Jacopo Giamello, dei vice-presidi del liceo, Aldo Ribero e Gabriella Rosso, e del direttore dell’area Cuneo-Savona del Banco BPM, Luca Platini.