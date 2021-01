Iscriviti al Grandis di Cuneo e diventa MANUTENTORE!

Dal 4 al 25 gennaio 2021 i ragazzi che frequentano la terza media sono chiamati ad una scelta che li accompagnerà verso il futuro: una scuola superiore. L'indirizzo "Manutenzione e assistenza Tecnica" offre agli studenti una formazione in linea con le esigenze del mondo del lavoro e attenta al fattore umano delle persone, rispetta le esigenze degli studenti dando formazione e istruzione.

Il Diplomato in “Manutenzione ed assistenza tecnica” è una figura specialistica che oggi, nel mondo del lavoro, è sempre più richiesta. Il nostro indirizzo in un percorso di studi quinquennale, si pone l’obiettivo di far acquisire allo studente le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di manutenzione ordinaria, preventiva, di riparazione e di collaudo relativa a sistemi, impianti e apparati tecnici.

Il manutentore è diventata una figura professionale, ben remunerata, spesso trasfertista all'estero, un lavoro manuale e di concetto ormai indispensabile in svariati settori lavorativi del nostro paese, realtà alla quale appartengono sia alla grande azienda che il piccolo artigiano. Siamo attenti anche ad una formazione che preveda una specifica etica del servizio, riferita alla sicurezza dei dispositivi, al risparmio energetico e all’inquinamento in ambiente industriale.

Siamo attenti alle esigenze del territorio e della realtà lavorativa, aggiorniamo costantemente la programmazione affinché i nostri diplomati siano immediatamente operativi nel mondo del lavoro. Più del 90% dei nostri diplomati viene impiegato a un anno dal diploma. La preparazione dei ragazzi avviene attraverso molte ore in laboratorio e attraverso l'organizzazione di un efficaci tirocini in aziende che completano il percorso di studi a 360°.

Infine , ma non meno importante, siamo sensibili ad ascoltare le esigenze di OGNI singolo studente affinché possa raggiungere il successo formativo sia a livello dei saperi sia a livello umano, educativo, culturale e sociale.

Il nostro indirizzo organizza tirocini di Percorsi di Competenze Trasversali e Orientamento (P.C.T.O) estivi per tutti gli studenti, in aziende del territorio sia grandi e rinomate, sia piccole come quelle a matrice artigiana.

La scuola collabora e segue i ragazzi durante l’intero percorso affinché lo studente sia coinvolto su più aspetti del settore industriale e vada a colmare eventuali carenze su tutti i piani dell’aspetto evolutivo dello studente e il percorso è INDIVIDUALE con la stesura dei PFI (progetto formativo individuale).

Il nostro Istituto organizza, per tutto il percorso di studi, attività aggiuntive con incontri, seminari ed esercitazioni mirate alla comprensione delle attività sviluppate a lezione e al coinvolgimento per un lavoro di gruppo laboratoriale per sviluppare la conoscenza e la capacità di affrontare e risolvere problemi nuovi.







Ecco alcune testimonianze di ex alunni che hanno seguito strade diverse dopo il diploma: alcuni hanno proseguito gli studi all'università, altri si sono inseriti con successo nel mondo del lavoro.

Testimonianze: https://www.facebook.com/Grandis-Cuneo-715127025261043







L’IIS “S. Grandis” aiuta i ragazzi a realizzare le proprie aspirazioni professionali attraverso un’offerta formativa molto vasta:

