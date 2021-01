Dronero: per i vigili del fuoco un innovativo modulo di soccorso per gli incidenti stradali

Lo scorso 15 dicembre, la Delegazione di Dronero dell'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari ha ufficialmente formalizzato la consegna di un modulo di soccorso per incidenti stradali, carrellabile sul Pick up in dotazione al Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Dronero. Un prezioso acquisto, nello specifico un gruppo oleodinamico per il taglio e l'apertura delle lamiere comprendente: un kit per la stabilizzazione delle autovetture incidentate, un kit per il sollevamento ad aria, estintori idrici a schiuma per i principi d'incendio ed una colonna faro a batteria.